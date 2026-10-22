Петър Бунев: Няма яснота как ще преминат железничарите към частния превозвач

Железопътният транспорт отново е изправен пред сериозни предизвикателства, реформи и амбициозни планове от страна на властта. Основните притеснения на железничарите са свързани с условията на труд, заплащането и предстоящото преминаване на част от служителите към нов оператор. Това коментира инженер Петър Бунев, председател на Синдиката на железничарите към КНСБ, в „Денят започва“. По-високи заплати и по-добри условия са ключът към привличането на млади кадри.

Петър Бунев, председател на синдиката на железничарите към КНСБ: „Това е съвсем в бъдещето. Предприели са някакви мерки, имаме информация, неофициално, но знаем, че са имали среща. Имаме достатъчно възможности за обучение, стига да има кой да дойде да се обучи, защото това е големият проблем.“

По думите му в железопътния сектор има възможности за професионална подготовка, но липсват кандидати. Според него основните условия за привличане на нови служители са по-високите възнаграждения и подобряването на условията на труд. Един от най-сериозните проблеми в момента е предстоящото прехвърляне на дейности и служители към частния железопътен превозвач „Ивкони Експрес“. Според Бунев няма достатъчно яснота как ще се осъществи процесът и при какви условия ще преминат работещите.

Петър Бунев, председател на синдиката на железничарите към КНСБ: „Ние в момента имаме друг, по-голям проблем. И това е 13 декември, може да кажем, че е утре. Ние нямаме яснота как ще прехвърлим хората, как ще преминат тези хора. Защото те говорят за прехвърляне, ние говорим за преминаване и тук се разминаваме.“

По думите му сред железничарите има напрежение заради неофициална информация, че служителите може да бъдат пренасочени към друг оператор, без да са дали съгласието си.

„Както ще прехвърлят вагони, локомотиви, по същия начин искат да прехвърлят и хората“, коментира Бунев.

Той даде за пример локомотивното депо в Горна Оряховица, където, по думите му, 79 машинисти трябва да преминат към „Ивкони Експрес“, а 60 да останат в БДЖ. От синдиката са изпратили официални писма до министъра на транспорта, БДЖ и частния оператор с предложение служителите да преминават доброволно, след като бъдат подробно информирани за условията.

Петър Бунев, председател на синдиката на железничарите към КНСБ: „Ние като синдикат първо сме предложили, дали сме предложение. Изпратили сме официални писма и на министъра, и на „Ивкони“, и на БДЖ. И предлагаме това да стане доброволно, да отиде при хората да разясни как стоят нещата. Засега това не се случва.“

Според него липсата на информация създава несигурност и подхранва слухове сред служителите. По думите на Бунев през първата година след преминаването на служителите условията на труд и заплащането трябва да бъдат запазени съгласно законовите изисквания и действащия колективен трудов договор.

„Колективният трудов договор ще продължи да действа една година и не трябва да има разлика в заплащането. Но след една година какво ще стане, никой не казва“, посочи той.

Синдикалният лидер допълни, че има сигнали от служители, които вече са преминали към частния оператор, за възможни промени в условията след изтичането на този период. Според него хората трябва да получат ясна информация за бъдещите си възнаграждения и условията на работа, преди да вземат решение. На въпрос дали очаква масово напускане на БДЖ и преминаване към частния превозвач, Бунев заяви, че към момента не може да направи подобна прогноза.

Сред основните притеснения на служителите са несигурността за работното място и неизвестността около условията след първата година.

„Те явно си дават сметка, че след една година може би ще имат проблеми. Може би са видели рейтинга, може би са погледнали какъв работодател е тази фирма. Тя не е създадена от днес за утре и имат притеснения“, коментира Бунев.

Той припомни, че синдикатът е бил против заложения модел, но сега трябва да се работи по изпълнението му. По думите му министърът на транспорта също е заявявал публично резервите си към договора, но той вече е факт и предстои да бъде приложен. В заключение Бунев изрази опасения, че начинът, по който се подготвя промяната, може да доведе до проблеми с организацията на работата и недостиг на персонал.

Петър Бунев, председател на синдиката на железничарите към КНСБ: „На този етап аз в първия момент очаквам дори влошаване на услугата при тази подготовка, която се прави в момента от прекалено малък кръг от хора. Не се информират и не вземат мнението на регионалните, които надолу си вършат работата, и ще имаме един недостиг на персонала, който да видим в кой ще отиде.“

Според него ключово за успешното осъществяване на промяната е служителите да бъдат информирани своевременно, да има ясни критерии за преминаване към новия оператор и да се гарантират правата им.

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