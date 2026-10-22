Делото за побоя на Християн Пендиков се връща на изходна позиция

Делото за побоя над Християн Пендиков започва отначало. Решението е на Апелативния съд в Битоля, а днес двете страни отново се явиха а заседание в Охрид. Секретарят на сдружението "Цар Борис Трети", заличено от регистрите в Северна Македония, беше нападнат и пребит през януари 2023-та, а българската държава осигури транспортирането и лечението му във ВМА-София.

Християн Пендиков: "Не трябва никой да е привилегирован и трябва всички да сме еднакви пред закона. Тази присъда за мен лично не беше задоволителна, защото все пак имаме няколко телесни наранявания - счупени прешлени, зъби, челюст, ребра. Но това беше решение на съда. Пък сега ще видим какво ще се произнесе. Притеснени сме винаги, защото е неприятно вечерно време или сутрин да гледаш някакви непознати хора да ти пишат в социалните мрежи - да те плюят, да те псуват, да те мразят и да те кълнат. Неприятно е и никой не ги санкционира.