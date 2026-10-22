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Делото за побоя над Христиан Пендиков започва отначало в съда в Охрид

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Делото за побоя над Христиан Пендиков започва отначало. Решението е на Апелативния съд в Битоля, а днес двете страни по делото трябва да се явят отново в съдебната зала в Охрид.

През март миналата година, на първа инстанция, подсъдимите Илия Спасески и Борче Ангелов получиха ефективни присъди от осем месеца „лишаване от свобода" за нанасяне на тежка телесна повреда.Тогава съдът счете мотивът „от омраза" за недоказан. Присъдата беше произнесена малко повече от две години след насрочването на първото заседание по делото за побоя, случил се във вечерните часове на 19 януари 2023 г. пред заведение в Охрид.

Секретарят на сдружението „Цар Борис Трети", което по-късно беше официално заличено от регистрите в Северна Македония, беше нападнат и пребит - с два спукани прешлена, счупена челюст, пукнати ребра и три счупени зъба, а българската държава тогава осигури транспортирането и лечението във ВМА-София.

#съд в Охрид #побой над Христиан Пендиков #отначало #дело

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