Слаба реколта на кестени в Беласица

По-нисък добив на кестени отчитат тази година в Беласица, където много хора се препитават с продажбата на кестени. Отразява ли се това на цената им? Липсата на дъжд е основната причина за слабата реколта от кестени за района на Петрич тази есен. Производителите обясняват, че добрият добив изисква сериозни усилия и допълнителни инвестиции.

Иван Георгиев: „Специално за тази година няма нищо. Ако си садил на полето, и направиш капково, и го поливаш, тогава горе-долу има, ако не го поливаш, съхне веднага. Трябва да ги вземеш, разсад да ги садиш. Три-четири години губиш докато почнеш да раждаш.“

Ниският добив повишава цените.

- „Нашият култивиран кестен върви 5,50 за килограм. Миналата година беше във лева около 10 лева.“

На пазара в Благоевград може да намерите както български, така и гръцки кестени. Цената им е между 2,50 до 4 евро за килограм. Купувачи не липсват.

Спаска Христова: „Еми, аз си купих там за 2,30. Защото в магазина са 7,50. Направете сметка 7 по 2, че е 15 лева. При 2 лева миналата година, 2,50 най-много 3 много едри.“

Хората разпознават кои са родните кестени. И макар вносните да са по-едри, казват, че предпочитат българските, тъй като са по-вкусни.