БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП критикува правителството на Радев за слабата реакция...
Чете се за: 04:22 мин.
Съдът в Охрид оправда нападателите на Християн Пендиков
Чете се за: 02:37 мин.
Първите 150 000 дози инжекционни грипни ваксини по...
Чете се за: 01:05 мин.
Кметът Ерол Мюмюн дава обяснения в районното управление,...
Чете се за: 00:37 мин.
Съдът освободи предсрочно осъдения за смъртта на Милен...
Чете се за: 00:47 мин.
И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска сваляне на...
Чете се за: 01:37 мин.
Иван Шишков: Код "Червено" за инфраструктурата...
Чете се за: 04:37 мин.
Георг Георгиев: Не може държавата да се занимава с...
Чете се за: 09:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слаба реколта на кестени в Беласица

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

По-нисък добив на кестени отчитат тази година в Беласица, където много хора се препитават с продажбата на кестени. Отразява ли се това на цената им? Липсата на дъжд е основната причина за слабата реколта от кестени за района на Петрич тази есен. Производителите обясняват, че добрият добив изисква сериозни усилия и допълнителни инвестиции.

Иван Георгиев: „Специално за тази година няма нищо. Ако си садил на полето, и направиш капково, и го поливаш, тогава горе-долу има, ако не го поливаш, съхне веднага. Трябва да ги вземеш, разсад да ги садиш. Три-четири години губиш докато почнеш да раждаш.“

Ниският добив повишава цените.

- „Нашият култивиран кестен върви 5,50 за килограм. Миналата година беше във лева около 10 лева.“

На пазара в Благоевград може да намерите както български, така и гръцки кестени. Цената им е между 2,50 до 4 евро за килограм. Купувачи не липсват.

Спаска Христова: „Еми, аз си купих там за 2,30. Защото в магазина са 7,50. Направете сметка 7 по 2, че е 15 лева. При 2 лева миналата година, 2,50 най-много 3 много едри.“

Хората разпознават кои са родните кестени. И макар вносните да са по-едри, казват, че предпочитат българските, тъй като са по-вкусни.

#цени на пазара #килограм #слаба реколта #Беласица #кестени

Последвайте ни

ТОП 24

При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица Радослав Ревански
1
При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица...
Дрон удари петролното находище „Шайба“, има двама загинали
2
Дрон удари петролното находище „Шайба“, има двама загинали
Константин Проданов: Решението на КС за бюджета за 2026 г. е категорична победа за финансовата стабилност на държавата
3
Константин Проданов: Решението на КС за бюджета за 2026 г. е...
И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска сваляне на имунитета на депутат от 52-рото Народно събрание
4
И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска сваляне на имунитета на...
Ниско прелитащи военни самолети и изтребители притесниха жителите на Бургас и Несебър
5
Ниско прелитащи военни самолети и изтребители притесниха жителите...
Иван Шишков: Код "Червено" за инфраструктурата в цяла Северна България
6
Иван Шишков: Код "Червено" за инфраструктурата в цяла...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Регионални

ВАС окончателно отхвърли жалбата на граждани срещу разширението на кариерата край село Боснек
ВАС окончателно отхвърли жалбата на граждани срещу разширението на кариерата край село Боснек
Две жени ще бъдат изправени пред съда заради разпространение на фентанил в Русе Две жени ще бъдат изправени пред съда заради разпространение на фентанил в Русе
Чете се за: 01:35 мин.
Нови два кораба ще помагат за безопасността на корабоплаването по Дунав Нови два кораба ще помагат за безопасността на корабоплаването по Дунав
Чете се за: 00:45 мин.
Кметът Ерол Мюмюн дава обяснения в районното управление, но не е задържан Кметът Ерол Мюмюн дава обяснения в районното управление, но не е задържан
Чете се за: 00:37 мин.
Кметът на Кърджали е бил отведен с полиция от сградата на общинската администрация Кметът на Кърджали е бил отведен с полиция от сградата на общинската администрация
Чете се за: 00:22 мин.
Столичната община сключи договор с избрания изпълнител за изместване на трамвайното трасе по бул. „Скобелев“ Столичната община сключи договор с избрания изпълнител за изместване на трамвайното трасе по бул. „Скобелев“
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

ЕП критикува правителството на Радев за слабата реакция спрямо Русия след атаките в Черно море
ЕП критикува правителството на Радев за слабата реакция спрямо...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Съдът в Охрид оправда нападателите на Християн Пендиков Съдът в Охрид оправда нападателите на Християн Пендиков
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Съдът освободи предсрочно осъдения за смъртта на Милен Цветков Съдът освободи предсрочно осъдения за смъртта на Милен Цветков
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
ДПС: Кого арестува Радев и кого страхува? ДПС: Кого арестува Радев и кого страхува?
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Кметът Ерол Мюмюн дава обяснения в районното управление, но не е...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Под прицела на прокуратурата: Ваня Стефанова поиска имунитета на...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Престъпен сговор и търговия с влияние: Повдигнаха обвинения на...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Първите 150 000 дози инжекционни грипни ваксини по националните...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ