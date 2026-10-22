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Първите 150 000 дози инжекционни грипни ваксини по националните програми за деца и възрастни са вече в България

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От следващата седмица предстои разпространението на ваксините по кабинетите на общопрактикуващите лекари

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Снимка: илюстративна
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Първите 150 000 дози инжекционни ваксини срещу сезонен грип по националните програми за деца и за хора на и над 65-годишна възраст вече са доставени в България. Доставено е цялото договорено количество от ваксината Efluelda за сезон 2026/2027, което е 50 000 дози и е предназначено за лица на и над 75 години. За хората на и над 65-годишна възраст са осигурени и 84 000 дози Vaxigrip.

По програмата за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца са доставени 16 000 дози Vaxigrip. По информация на преупълномощеното лице на притежателя на разрешението за употреба, останалите 300 000 дози Vaxigrip, договорени по двете национални програми, се очаква да бъдат доставени в складовете на дистрибутора в периода 9-13 ноември.

Ваксинацията срещу сезонен грип е основна мярка за защита, която е ефективна преди и по време на целия грипен сезон.

#грипен сезон #грип #противогрипни ваксини #ваксини

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