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Какво ще правят учениците в деня след изборите?

Алекс Христов от Алекс Христов
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26 октомври ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици. Причината са президентските избори на 25 октомври и необходимостта училищата да бъдат подготвени за нормалния учебен процес след вота. От Министерството на образованието и науката уточняват, че в този ден трябва да бъдат организирани занимания за децата, а учебното съдържание ще бъде преструктурирано. Как ще изглежда денят на практика?

Учебните занятия ще бъдат с намалена продължителност, а не по обичайния график за пълен учебен ден. Това създава затруднение за Силвия, тъй като детето ѝ е в трети клас и няма възможност да остане само вкъщи.

Силвия Скримова, родител: „Моето дете няма да идва на училище, защото ако дойде този присъствен ден е до обяд, аз съм на работа и няма кой да го вземе като приключат планираните дейности. Това създава в семейството неудобства.“

От Образователното министерство посочват, че трябва да бъдат организирани занимания, които да позволят на родителите да оставят децата си в училище.

Станислава Величкова, класен ръководител: „Денят е неработен за повечето музей, за нас става по-трудно планирането на този ден. Така че, би било хубаво, ако има някаква общинска програма или градска инициатива и да можем да включим учениците в тях.“

Макар учебните занятия да са преустановени за деня, училищата трябва да осигурят занимания за децата, а учебният материал да бъде преструктуриран, така че да не се наруши учебният процес.

Диян Стаматов, директор на 119-о СУ „Акад. Михаил Арнаудов“: „Предвиждаме да започнем в 10.00 часа на 26-и, защото преди това трябва да възстановим всичко от изборите. Гимназиален и прогимназиален етап ще посетят различни паметници в Борисовата градина. За начален етап за сега предвиждаме спортни прояви и прояви, които са свързани с почистване на района около училище.“

От училището вече са изпратили съобщение до родителите какво се предвижда в деня като ще очакват отговор за присъствието на децата. Организацията на деня и продължителността му в училище ще бъде съобразена с възможностите на всяко учебно заведение.

#занимания за ученици #26 октомври #неучебен #присъствен ден #училища

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