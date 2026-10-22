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Левски влиза в чешкото предизвикателство с вяра в успеха

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Спорт
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"Сините" гостуват на Виктория в Пилзен тази вечер от 22:00 часа.

Дусан Арена
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Левски гостува на Виктория Пилзен в мач от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. В Чехия българският шампион ще търси първи успех в турнира.

Среща ще си дадат два различни стила, а Виктория е много-много различен съперник от предишния в Нидерландия. Чехите, отбор със солиден опит в Шампионската лига и въобще в евротурнирите, наричан убиец на гиганти, докато Левските тепърва се завръщат в Европа.

За това от значение ще бъде кои играчи са с най-голям опит. За родния шампион безспорно такъв е Марко Груич, който вече се превърна в основна фигура. Той сподели своите очаквания за мача тази вечер.

„Дойдохме тук с амбицията да играем на най-високо ниво и да се борим за победа. Трябва да сме скромни и да се наслаждаваме на ситуацията, в която се намираме. В същото време обаче трябва да сме уверени в нашите възможности. Нашата цел е да продължим следващия етап на турнира и затова трябва от следващия двубой да започнем да трупаме точки“, каза Груич.

И двата отбора преследват първите си победи в тазгодишното издание на турнира. Солидно ще е присъствието на „сини“ привърженици на „Дусан Арена“, а 11-хилядното съоръжение се очаква да бъде изпълнено до краен предел за старта на мача в 22:00 часа.

Подробности вижте във видеото!

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ПФК Левски София

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