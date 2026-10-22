БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Георг Георгиев: Не може държавата да се занимава с...
Чете се за: 09:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА и Левски с нови европейски изпитания тази вечер

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Предстоят битки в Дания и Чехия.

ЦСКА - Монако
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

ЦСКА и Левски излизат тази вечер в поредните си европейски изпитания. „Червените“ гостуват на датския Нордселанд от 19:45 часа в среща от втория кръг на основната фаза на Лигата на конференциите, а близо три часа по-късно „сините“ ще се изправят срещу Виктория Пилзен в Чехия в двубой от Лига Европа.

ЦСКА ще търси първите си точки в турнира след загубата с 1:2 от Монако на старта. Българският тим остави добри впечатления срещу френския съперник, но не успя да избегне поражението. Единственото попадение за отбора на Маркус Гиздол реализира резервата Жоел Цварц, който впоследствие получи контузия и няма да бъде на разположение за гостуването в Дания.

Предстоящият съперник на „червените“ стартира кампанията с равенство 1:1 срещу Хартс и ще се опита да използва предимството на домакинския терен. Нордселанд е известен със силните си изяви у дома, а българските фенове помнят и разгрома му със 7:1 над Лудогорец преди няколко години. В момента ЦСКА заема 28-ото място в класирането без спечелена точка.

Левски също ще преследва положителен резултат, но в Лига Европа. От 22:00 часа столичани гостуват на Виктория Пилзен, който все още няма точков актив след поражения от Роял Юнион СЖ с 0:3 и от Ференцварош с 1:2.

„Сините“ са с една точка на сметката си и заемат 24-ото място, след като завършиха 1:1 при визитата си на НЕК Ниймеген. Преди това българският тим отстъпи у дома на РБ Залцбург. Срещу Виктория Пилзен Левски ще има възможност да подобри позицията си в класирането, докато чехите ще се опитат да използват второто си домакинство в турнира, за да запишат първи успех.

Свързани статии:

Левски в търсене на първи успех в основната фаза на Лига Европа
Левски в търсене на първи успех в основната фаза на Лига Европа
„Сините“ гостуват на Виктория Пилзен в четвъртък.
Чете се за: 01:45 мин.
ЦСКА потегли без две от звездите си за Дания
ЦСКА потегли без две от звездите си за Дания
Нордселанд е следващото предизвикателство за "армейците" в Лигата...
Чете се за: 00:55 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #ПФК Левски София #ПФК ЦСКА София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица Радослав Ревански
1
При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица...
Дрон удари петролното находище „Шайба“, има двама загинали
2
Дрон удари петролното находище „Шайба“, има двама загинали
Константин Проданов: Решението на КС за бюджета за 2026 г. е категорична победа за финансовата стабилност на държавата
3
Константин Проданов: Решението на КС за бюджета за 2026 г. е...
Обрат – ЦИК реши да се слага печат на машинните разписки
4
Обрат – ЦИК реши да се слага печат на машинните разписки
Димитър Стоянов: Ще има много повече активиране на българската авиация по Черноморското крайбрежие
5
Димитър Стоянов: Ще има много повече активиране на българската...
Ниско прелитащи военни самолети и изтребители притесниха жителите на Бургас и Несебър
6
Ниско прелитащи военни самолети и изтребители притесниха жителите...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Лига на конференциите

Стефано Сенси: Изкуствената настилка и дъждовното време ми харесват, топката ще върви по-бързо
Стефано Сенси: Изкуствената настилка и дъждовното време ми харесват, топката ще върви по-бързо
Маркус Гиздол: Не съм треньор, който играе за равен Маркус Гиздол: Не съм треньор, който играе за равен
Чете се за: 02:05 мин.
Анжело Мартино: Ще се опитаме да се пригодим към условията Анжело Мартино: Ще се опитаме да се пригодим към условията
Чете се за: 01:30 мин.
ЦСКА потегли без две от звездите си за Дания ЦСКА потегли без две от звездите си за Дания
Чете се за: 00:55 мин.
Съдия от Висшата лига ще ръководи мача между Нордселанд и ЦСКА Съдия от Висшата лига ще ръководи мача между Нордселанд и ЦСКА
Чете се за: 01:47 мин.
Ръководството на Монако благодари на феновете на ЦСКА Ръководството на Монако благодари на феновете на ЦСКА
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Георг Георгиев: Не може държавата да се занимава с театри, докато цените растат главоломно
Георг Георгиев: Не може държавата да се занимава с театри, докато...
Чете се за: 09:15 мин.
У нас
3 години след присъдата по делото „Милен Цветков“: Кристиан Николов иска да бъде предсрочно освободен 3 години след присъдата по делото „Милен Цветков“: Кристиан Николов иска да бъде предсрочно освободен
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След ареста на кмета на Сунгурларе: Прокуратурата ще даде информация по разследването След ареста на кмета на Сунгурларе: Прокуратурата ще даде информация по разследването
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Делото за побоя над Христиан Пендиков започва отначало в съда в Охрид Делото за побоя над Христиан Пендиков започва отначало в съда в Охрид
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Акция на ГДБОП и ДАНС в Белица: Проверяват обществени поръчки,...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Проф. Пламен Захариев: Роботите няма да оставят хората без работа,...
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
"Звукът на спасението": Ранен украински войник е...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Топло за сезона, но с интензивни валежи в четвъртък
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ