ЦСКА и Левски с нови европейски изпитания тази вечер

ЦСКА и Левски излизат тази вечер в поредните си европейски изпитания. „Червените“ гостуват на датския Нордселанд от 19:45 часа в среща от втория кръг на основната фаза на Лигата на конференциите, а близо три часа по-късно „сините“ ще се изправят срещу Виктория Пилзен в Чехия в двубой от Лига Европа.

ЦСКА ще търси първите си точки в турнира след загубата с 1:2 от Монако на старта. Българският тим остави добри впечатления срещу френския съперник, но не успя да избегне поражението. Единственото попадение за отбора на Маркус Гиздол реализира резервата Жоел Цварц, който впоследствие получи контузия и няма да бъде на разположение за гостуването в Дания.

Предстоящият съперник на „червените“ стартира кампанията с равенство 1:1 срещу Хартс и ще се опита да използва предимството на домакинския терен. Нордселанд е известен със силните си изяви у дома, а българските фенове помнят и разгрома му със 7:1 над Лудогорец преди няколко години. В момента ЦСКА заема 28-ото място в класирането без спечелена точка.

Левски също ще преследва положителен резултат, но в Лига Европа. От 22:00 часа столичани гостуват на Виктория Пилзен, който все още няма точков актив след поражения от Роял Юнион СЖ с 0:3 и от Ференцварош с 1:2.

„Сините“ са с една точка на сметката си и заемат 24-ото място, след като завършиха 1:1 при визитата си на НЕК Ниймеген. Преди това българският тим отстъпи у дома на РБ Залцбург. Срещу Виктория Пилзен Левски ще има възможност да подобри позицията си в класирането, докато чехите ще се опитат да използват второто си домакинство в турнира, за да запишат първи успех.