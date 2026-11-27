Легендарният номер 8 благодари за подкрепата на всички фенове на ЦСКА.
Легендарният български футболист Христо Стоичков сподели кадри от срещата си с Мохамед Салах след мача ЦСКА – Трабзонспор (1:2) в Лига на конференциите.
Стоичков нарече Салах „най-великият египетсти футболист“. Легендарният номер 8 благодари за подкрепата на всички фенове на ЦСКА, изрази и задоволството от доброто представяне въпреки нелепата загуба.
„Страхотна атмосфера! Благодаря на всички фенове на ЦСКА и на отбора за чудесните усилия тази вечер. След мача беше хубаво да видя най-добрия египетски футболист за всички времена – Мохамед Салах“, написа Стоичков в профила си в Инстаграм.
А във Фейсбук добави: „Каква червена вечер! Понякога загубите те изпълват само с гордост! Така е в спорта – ставаш и продължаваш! ЦСКА не падна, а смело продължи по своя план и път! Страхотна игра, страхотна публика!
Благодаря на Мо Салах за подаръка, който даде на моя внук Христо. Фараона е бил и завинаги ще е мой приятел! До нови срещи, Мо! Напред, червените!“