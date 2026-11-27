Легендарният български футболист Христо Стоичков сподели кадри от срещата си с Мохамед Салах след мача ЦСКА – Трабзонспор (1:2) в Лига на конференциите.

Стоичков нарече Салах „най-великият египетсти футболист“. Легендарният номер 8 благодари за подкрепата на всички фенове на ЦСКА, изрази и задоволството от доброто представяне въпреки нелепата загуба.