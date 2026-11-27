Старши треньорът на Трабзонспор Томас Райс коментира победата с 2:1 над ЦСКА в турнира Лига на конференциите снощи. Бившият треньор на Лудогорец похвали колегата си Маркус Гиздол, когото познава отлично.

„Познавам треньора на ЦСКА и знам как работи той, особено по отношение на физиката. Тука е от 8-9 мача и вече се вижда. Искам да кажа, че през първото полувреме не се справихме в дуелите, докато през второто се представихме по-добре. Реално ние вкарахме три гола – два в правилната врата и един в нашата. Но винаги си щастливец, ако спечелиш в последната минута“, каза Томас Райс.

„Не бях изненадан по никакъв начин от ЦСКА, които са много силен отбор. Физически са много по-добре, а и в Европа също се подобряват. Мисля, че заслужаваха да спечелят заради публиката, но и ние заслужавахме. И смятам, че ако показват това качество от днес във всички мачове, заслужават да станат шампиони“, завърши бившият наставник на Лудогорец.