Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев коментира загубата от Трабзонспор с 1:2 в Лигата на конференциите. „Червените“ водеха до 69-та минута, но си тръгнаха с празни ръце въпреки силната игра.

„Отборът показа добра игра. Моето мнение е, че не заслужаваше да загубим, но за съжаление големите отбори наказват всяка една грешка. Ние допуснахме две такива и те бяха наказани“, каза Илиев.

„Всеки един двубой дава безценен опит. Понякога той е положителен, понякога е болезнен, както днес. Убеден съм, че всички ще си направим необходимия анализ и ще извлечем максимума като опит“, добави спортният директор на „червените“.

Илиев беше попитан и за ексцесиите на „Стад Велодром“, където фенове на Левски пострадаха след безредици преди двубоя с Олимпик Марсилия.