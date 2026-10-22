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ЦСКА пред сериозно изпитание в Дания, Сенси вярва в прогреса на отбора

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Спорт
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Владимир Манчев и Георги Георгиев са оптимистично настроени за двубоя на "червените".

цска обект норвегия
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Тази вечер ЦСКА ще опита да се противопостави на тима на Нордселанд, който се намира във впечатляваща серия у дома, като през настоящия сезон Нордселанд има седем победи и едно равенство. В този период тимът е допуснал само един единствен гол вкъщи.

Един от лидерите на „червените“ Стефано Сенси обаче не е притеснен от този факт. Той се изказа много ласкаво за треньора на българския отбор Маркус Гиздол.

„Ами аз всъщност не харесвам треньора (смее се). Не, харесвам треньора и като човек, и като специалист. Допада ми това как той разсъждава за футбола и мисля, че за краткото време успя да предаде това и на останалите футболисти. Всички искат да го следват, а това е много важно. Смятам, че се подобряваме с всеки един мач“, каза италианският полузащитник.

Владимир Манчев и Георги Георгиев, който беше част от знаменития отбор по време на световното първенство в САЩ през 1994 г. са оптимистично настроени за двубоя на ЦСКА срещу Нордселанд.

„Очаквам победа, нищо друго. Отборът смятам, че е добре подготвен. Изкуствената настилка сигурно ще даде предимство на домакините. Тук доста мачове са изиграли в евротурнирите, доста сериозни съперници тук си тръгвали с наведена глава“, каза Манчев.

„Мисля, че Нордселанд през последните една-две години са този отбор, който бяха преди 3-4 години, когато, спомням си победиха Лудогорец със 7:1. Те са колебливи в първенството, така че за мене нещата са 50:50“, добави Георгиев.

Подробности вижте във видеото!

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#ФК Нордселанд #УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #ПФК ЦСКА София

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