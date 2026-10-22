И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска сваляне на имунитета на депутат от 52-рото Народно събрание

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в деловодството на 52-рото Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител Б.Б. - заместник-председател на парламентарна група. Предложението е на прокурор от Софийска градска прокуратура (СГП).

Искането е с цел да се даде разрешение за продължаване на наказателното производство срещу народния представител пред Софийски градски съд (СГС). Делото е спряно с определение на съда от 01.09.2026 г., тъй като лицето е с имунитет. С решение на Централната избирателна комисия от 24.04.2026 г. Б.Б. е обявен за народен представител и след полагането на клетва на 30.04.2026 г. се явява лице с имунитет, поради което с определение на СГС наказателното производство по отношение на него е спряно.

Б.Б. е подсъдим за престъпление от общ характер по чл. 282, ал. 2, пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 алт. 2 от Наказателния кодекс (престъпление по служба). Обвинителен акт срещу него е внесен на 01.10.2025 г., като на 28.04.2026 г. делото е върнато от СГС на СГП. След протест на прокуратурата, с определение на Апелативен съд-София от 22.06.2026 г., делото е върнато на СГС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Продължаването на вече образуваното наказателно преследване срещу Б.Б. пред СГС е възможно само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие на народния представител.