Как ще работи общината в Белица след ареста на кмета й?

Още от рано сутринта беше проведена среща между заместниците и правния отдел на община Белица, за да бъде решен въпроса как ще работи община Белица след ареста на кмета й, но се оказва, че единственото решение е заповедта да бъде подписана единствено от Радослав Ревански, който, както знаете, към момента е задържан и с повдигнато обвинение и се намира в Бургас.

Очаква се малко по-късно тази заповедта да бъде изготвена от общинска администрация и по някакъв начин да бъде транспортирана, така че кметът да може да я подпише, за да бъде назначен временно изпълняваща длъжността.

Вижте повече в прякото включване на Миглена Медарова