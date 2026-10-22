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Значителни валежи и гръмотевици в северозападните райони от страната

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В следобедните часове облачността над страната ще е значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 20°, а по Черноморието – между 18° и 23°. Ще духа до умерен, в Източна България и на север от планините – силен югозападен вятър, а по морския бряг – югоизточен.

През нощта на места в Северозападна България се очакват интензивни и значителни по количество валежи, придружени от гръмотевични бури. В останалата част от страната ще бъде облачно, като на много места ще вали. Вятърът ще бъде слаб до умерен. Минималните температури ще са между 8° и 13°, в София – около 8°.

Утре от запад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 15° и 20°, в София – около 15°, а по Черноморието – от 16° до 18°. Ще духа до умерен, а в североизточните райони – силен северозападен вятър.

По Черноморието ще бъде облачно, с валежи от дъжд, а на отделни места ще има и гръмотевици. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена, а след обяд валежите ще спират. Вятърът ще е до умерен от северозапад. Над планините облачността ще бъде значителна, но след обяд ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево време. Ще има валежи от дъжд, а над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен северозападен вятър.

В събота над цялата страна облачността ще се разкъса и ще намалее, най-късно над североизточните райони. Вятърът ще отслабне, дневните температури слабо ще се повишат и максималните ще бъдат между 17° и 22°, но сутрешните ще са по-ниски – между 1° и 6°.

В неделя на много места в страната ще има мъгла или ниска облачност, а в югозападните райони ще има валежи. Максималните температури ще са между 16° и 21°.

През първите дни от следващата седмица ще бъде облачно, на места с валежи от дъжд, по-значителни във вторник. Вятърът ще се усили и с него температурите ще се понижат.

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