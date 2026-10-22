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Обвинения за престъпен сговор срещу кметовете на Белица и Сунгурларе и областния координатор на ДПС в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Бургаският окръжен съд гледа мерките и тримата задържани

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Прокуратурата обвини кметовете на Белица и Сунгурларе и областен координатор на ДПС в Бургас в търговия с влияние и престъпен сговор. Кметовете Радослав Ревански, който е и заместник-председател на ДПС и Димитър Гавазов са задържани, прокуратурата иска тяхното постоянно задържане.

Според разследващите пред последните две години двамата кметове и областния координатор на ДПС в Бургас Христо Широков са осъществявали престъпен сговор на територията на Община Сунгурларе. Схемата започва да действа в началото на 2024 г. допреди два дни, когато е разкрита. Обвиняемите длъжностни лица са извършвали престъплението в качеството си на кметове на общини.

ДПС реагира с остра политическа декларация, в която включи още един случай с кмет. Преди минути в Бургаския окръжен съд започна заседанието по искането на прокуратурата за постоянно задържане и на тримата, уличени в участие в престъпната схема.

Петър Мушиев, гл. експерт "Оперативни програми и проекти" в Община Сунгурларе: “Наистина, когато дойдоха, те ми предоставиха списък с обществени поръчки, които искат да изземат. В момента, в който аз ги проверих наистина е очевидно, че те търсят единствено връзката с “ВЕРА СТРОЙ”. Показанията, които са взети от мен те бяха под психологически натиск вследствие на объркване, който психологически натиск беше приложен от служителите на ГДБОП."

снимки: БТА

БНТ: Свидетелствал ли сте срещу кмета на Община Сунгурларе?

- "Показанията, които дадох водят до това. В момента съм тук в това си право, ако ме извикат да дам правилните показания пред съдията."

БНТ: “Положихте ли подписи върху тези показания?

- "Върху вторите да. Прочетох ги показанията, исках да променя част от тях, но не ми беше дадено това право с изречението, че поправяме само технически грешки."

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова

#кмет на Сунгурларе #кмета на Белица #Окръжен съд-Бургас #повдигнати обвинения

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