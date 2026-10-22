Акция в подкрепа на задържания кмет на Сунгурларе, арестът му бил "неправомерен"

Близки, привърженици и общински служители от Сунгурларе се събраха пред Съдебната палата в Бургас в подкрепа на задържания кмет на общината инж. Димитър Гавазов.

Те изразят подкрепата си към него, като според хората арестът му е неправомерен.

Гавазов беше задържан във вторник при специализирана акция на ГДБОП и ДАНС в сградата на общината.

Днес Окръжната прокуратура повдигна обвинение на кметовете на Белица и Сунгурларе Радослав Ревански и инж. Димитър Гавазов, както и на областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков.

Според разследващите престъпният сговор е започнал в община Сунгурларе в началото на 2024 година и е продължил повече от две години до 20 октомври тази година.

Кметът на Белица Радослав Ревански беше доведен в следственият арест в Бургас.

Очаква се в късния следобед да бъдат гледани мерките за неотклонение на двамата общински кметове.