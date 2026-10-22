Зеленски обвини Русия в използване на касетъчни бомби

Масирани руски удари с жертви и ранени срещу Киев и други части на Украйна броени часове, след като американският специален пратеник Стив Уиткоф се срещна с Владимир Путин в Санкт Петербург.

Володимир Зеленски обвини Москва в употреба на забранените касетъчни бомби. А новата вълна на терор кара все повече украинци да са скептични дали мирът е постижим дори при подновяване на преговорите за край на войната.

Ужасът на киевчани отблизо - това е само една от ракетите, които тази нощ поразиха украинската столица. Според украинската страна, Русия е използвала дронове и балистични ракети, нанесени са щети в няколко квартала, а сред ранените има и малки деца.

Анна, жителка на Киев: Имаше експлозия и последва звук от натрошени стъкла. Скрихме се в коридора, а после видяхме цялата сграда надупчена - не знам какво ни е поразило - касетъчни бомби или нещо подобно.

Атаката става часове, след като от визитата на Стив Уиткоф в Санкт Петербург дойде сигнал за нова среща между представители на Съединените щати, Украйна и Русия.

Олег, жител на Киев: Всички се надяваме тази война да приключи, но как? Не виждам признаци краят да е близо. Олга, жителка на Киев: Изглежда сякаш Путин не е готов на никакви отстъпки. Дори Зеленски да отстъпи територии, пак не виждам как войната ще приключи.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че срещу Киев са използвани и касетъчни бомби - факт, който по думите му показва, че целта на Русия е да засили натиска срещу украинците в следващите седмици.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: Сред оръжията, които Русия използва срещу Киев през нощта, бяха и три балистични ракети с касетъчни бойни глави. Тези оръжия са създадени да се взривят във въздуха, докато приближават целта си и нанасят щети в радиус от 400 метра.

Изборът на оръжия е умишлен, мишените не са случайни, а целта е била да бъдат нанесени възможно най-големи щети и да пострадат възможно най-много цивилни. В близост до поразените места няма никакви военни обекти.

По-рано Зеленски каза, че целта на тристранните разговори е само една - подготовка за лидерска среща, която да сложи край на войната.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че няма постигната официална договорка за среща, но ако има такава, то тя би се провела около 10 ноември.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: Администрацията в Белия дом полага огромни усилия за да бъде постигнато мирно споразумение. Европа не прави нищо, за да предложи мирно решение, а точно обратното - полагат усилия да провокират допълнителна ескалация на военната агресия. При тези обстоятелства, Русия ще се ръководи само от собствените си интереси.

Абу Даби е сочен като най-вероятния домакин на новия кръг от мирни преговори.