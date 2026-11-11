Русия е загубила 2580 военни и 1559 дрона за денонощие, съобщава украинският Генщаб

През изминалото денонощие – 10 ноември, на фронта са регистрирани 125 бойни сблъсъка. Руската армия е загубила 2580 военнослужещи, като най-много атаки сред посочените в сводката направления са отчетени в районите на Константиновка и Покровск, съобщава Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.

По данни на украинското командване през изминалото денонощие руските сили са нанесли 65 въздушни удара, като са използвали 222 управляеми авиобомби. Освен това руските войски са пуснали 8781 дрона камикадзе и са обстреляли населени места и позиции на украинските военни 2653 пъти, включително осем пъти с реактивни системи за залпов огън.

Най-много атаки сред посочените в сводката направления са регистрирани в района на Константиновка – 15. Руските сили са се опитали да напреднат в района на града и към Дружковка, Илинивка, Миколайпиля, Русин Яр, Грузке и Вилне.

В Покровското направление украинските защитници са отбили 11 атаки. Противникът е направил опити за настъпление към Нови Донбас, Белицкое, Доброполие, Васильовка, Сергеевка и Молодецкое.

Още седем руски атаки са извършени в Южнослобожанското направление. Боеве са се водили в района на Тихое и в посока Чайкивка, Охримивка, Волохивка, Николаевка, Бакшеевка и Мала Вовча.

В Гуляйполското направление руските сили са атакували три пъти позициите на украинските военни, опитвайки се да напреднат към Риздвянка и Долинка.

В Лиманското и Александровското направление са регистрирани по две атаки, а в Славянското, Краматорското и Ореховското – по една. Междувременно в Купянското и Приднепровското направление руските сили не са предприемали щурмови действия.

Загуби на руската армия

Освен загубата на 2580 военнослужещи, според информацията на Генералния щаб украинските Сили за отбрана са поразили или извели от строя 3 танка, 10 бойни бронирани машини, 73 артилерийски системи, 2 системи за противовъздушна отбрана, 5 наземни роботизирани комплекса, 1559 безпилотни летателни апарата, 513 единици автомобилна техника и 2 единици специализирана техника.

Допълнително украинската авиация, ракетните войски и артилерията са нанесли удари по район със съсредоточени вражески личен състав и техника, пункт за управление на дронове, три артилерийски позиции и командно-наблюдателен пункт.

От щаба уточняват, че във Волинското и Полеското направление не са установени признаци за формиране на руски настъпателни групировки.

Статия, написана от Karina Levytska (Suspilne), първоначално публикувана на 11 ноември 2026 г.