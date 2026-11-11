Обща стачка парализира Испания

За първи път от 14 години синдикати и работници излязоха на обща стачка в Испания.



24-часовите протестни действия са провокирани от продължаващата жилищна криза. Причината е рекордният скок на наемите, заради който все по-малко хора могат да си позволят имот.

Средната цена на наем в Испания е 1176 евро - около 98% от средната работна заплата на млад човек. Жилищната криза, в комбинация с миграционния натиск в Сеута и критиките към правителството, че не се справя с проблемите, доведоха до оставката на премиера Педро Санчес.

На 29 ноември предстоят предсрочни избори, очакванията са да бъдат спечелени от консервативната "Народна партия".