Приключиха преговорите между Украйна и Русия - договорена е най-голямата размяна на военнопленници

В Абу Даби приключиха преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на Съединените щати.



Договорена е най-голямата размяна на военнопленници. Срещите на американските преговарящи продължават утре в Москва и Дъблин. Пратеникът на Доналд Тръмп и негов зет Джаред Къшнър определи днешните разговори като първата добра стъпка. Според украинските представители има добра основа за постигане на решение преди края на годината.

Киев настоява преговорите да са с участието на Европа, докато Москва продължава да има резерви за това.