БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Затвориха "Хемус" в двете посоки заради катастрофа
Чете се за: 00:15 мин.
Четирима души остават в тежко състояние след катастрофата...
Чете се за: 06:00 мин.
Обрат по делото „Бургазлиев“: Апелативният...
Чете се за: 01:15 мин.
Четирима от загиналите на АМ "Тракия" са от...
Чете се за: 00:40 мин.
Близките на загиналите на АМ „Тракия“ ще...
Чете се за: 02:05 мин.
Премиерът Радев: Всеки от нас можеше да бъде смачкан...
Чете се за: 01:27 мин.
Задържан е шофьорът на камиона, от който тръгва едната...
Чете се за: 01:15 мин.
Автомагистрала „Тракия“ е отворена за...
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Днес е обявен ден на траур заради трагедията на магистрала „Тракия" ***При тежката верижна катастрофа загинаха 11 души, а над 50 са ранените ***

Приключиха преговорите между Украйна и Русия - договорена е най-голямата размяна на военнопленници

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Запази
приключиха преговорите украйна русия договорена голямата размяна военнопленици
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

В Абу Даби приключиха преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на Съединените щати.

Договорена е най-голямата размяна на военнопленници. Срещите на американските преговарящи продължават утре в Москва и Дъблин. Пратеникът на Доналд Тръмп и негов зет Джаред Къшнър определи днешните разговори като първата добра стъпка. Според украинските представители има добра основа за постигане на решение преди края на годината.

Киев настоява преговорите да са с участието на Европа, докато Москва продължава да има резерви за това.

Джаред Къшнър, пратеник на Доналд Тръмп: "Стив и аз ще пътуваме до Москва утре, за да се срещнем с президента Путин, да проследим обсъденото днес и да се опитаме да постигнем напредък. След това ще отпътуваме за Дъблин, за да се срещнем с президента Зеленски, да го запознаем с обсъденото и да разгледаме някои от идеите, които сме предложили. Една от целите на срещата в Москва, освен опита да финализираме хуманитарни въпроси и освобождаването на затворници, е да видим дали можем да включим европейците в този формат, за да го превърнем в многостранен".

#войната в Украйна #Абу Даби #преговори

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Пострадали от катастрофите на "Тракия" са настанени за лечение в три областни болници
2
Пострадали от катастрофите на "Тракия" са настанени за...
Свeтият синод изрази съболезнования на семействата на загиналите в катастрофите и отправя молитва към Бог, за да им даде утеха и вяра
3
Свeтият синод изрази съболезнования на семействата на загиналите в...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Започна разчистването на АМ „Тракия“: Включиха се близо 100 специализирани автомобила и доброволци
5
Започна разчистването на АМ „Тракия“: Включиха се близо...
От първо лице за ужаса на „Тракия“: Свидетел на инцидента разказва за трагедията на магистралата
6
От първо лице за ужаса на „Тракия“: Свидетел на...

Най-четени

Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
1
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
2
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
3
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
4
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
5
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
6
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...

Още от: Близък изток

Франция обвини иранската революционна гвардия за кибератаките срещу супермаркети
Франция обвини иранската революционна гвардия за кибератаките срещу супермаркети
Преговори за мир в Украйна: Тристранна среща в Абу Даби Преговори за мир в Украйна: Тристранна среща в Абу Даби
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът Доналд Тръмп обяви предстоящо примирие с Иран Президентът Доналд Тръмп обяви предстоящо примирие с Иран
8199
Чете се за: 01:00 мин.
В очакване на преговорите за Украйна: Киев ще се съсредоточи върху хуманитарните въпроси В очакване на преговорите за Украйна: Киев ще се съсредоточи върху хуманитарните въпроси
Чете се за: 00:55 мин.
След изборите в Израел: Президентът връчи мандат за съставяне на правителство на Гади Айзенкот След изборите в Израел: Президентът връчи мандат за съставяне на правителство на Гади Айзенкот
Чете се за: 02:20 мин.
Вашингтон създава наземен отряд за контрол на търговията с Иран Вашингтон създава наземен отряд за контрол на търговията с Иран
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Затвориха "Хемус" в двете посоки заради катастрофа
Затвориха "Хемус" в двете посоки заради катастрофа
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Четирима души остават в тежко състояние след катастрофата на АМ "Тракия" Четирима души остават в тежко състояние след катастрофата на АМ "Тракия"
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Прокуратурата няма да повдига обвинение на румънския шофьор на тира след катастрофата на АМ „Тракия“ Прокуратурата няма да повдига обвинение на румънския шофьор на тира след катастрофата на АМ „Тракия“
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Проверяват състоянието на асфалта на АМ „Тракия“ след тежките катастрофи, прокуратурата изиска документи от АПИ Проверяват състоянието на асфалта на АМ „Тракия“ след тежките катастрофи, прокуратурата изиска документи от АПИ
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Състоянието на ранените: Около десет от пострадалите са в тежко...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Обрат по делото „Бургазлиев“: Апелативният съд в Бургас...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Над 300 евакуирани училища в Италия заради бомбени заплахи
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Близките на загиналите на АМ „Тракия“ ще получат...
Чете се за: 02:05 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ