Приключиха преговорите между Украйна и Русия - договорена е най-голямата размяна на военнопленници

В Абу Даби приключиха преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на Съединените щати.
Договорена е най-голямата размяна на военнопленници. Срещите на американските преговарящи продължават утре в Москва и Дъблин. Пратеникът на Доналд Тръмп и негов зет Джаред Къшнър определи днешните разговори като първата добра стъпка. Според украинските представители има добра основа за постигане на решение преди края на годината.
Киев настоява преговорите да са с участието на Европа, докато Москва продължава да има резерви за това.
Джаред Къшнър, пратеник на Доналд Тръмп: "Стив и аз ще пътуваме до Москва утре, за да се срещнем с президента Путин, да проследим обсъденото днес и да се опитаме да постигнем напредък. След това ще отпътуваме за Дъблин, за да се срещнем с президента Зеленски, да го запознаем с обсъденото и да разгледаме някои от идеите, които сме предложили. Една от целите на срещата в Москва, освен опита да финализираме хуманитарни въпроси и освобождаването на затворници, е да видим дали можем да включим европейците в този формат, за да го превърнем в многостранен".