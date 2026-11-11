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Днес е обявен ден на траур заради трагедията на магистрала „Тракия" ***При тежката верижна катастрофа загинаха 11 души, а над 50 са ранените ***

Сутрешни мъгли и през следващите дни

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В следобедните часове намалената от мъгли видимост, временно ще се подобри, а слаби превалявания от дъжд
ще има на места в западната половина от страната и в крайните северни райони.

Дневните температури ще бъдат между 12° и 17°, на морския бряг - от 14° до 17°, в София - около 11°.

Ще духа слаб, в Източна България и по Черноморието - умерен южен вятър.

През нощта облачността ще е разкъса. Минималните температури утре ще бъдат между 5° и 11°, в София - около 9°. Ще духа слаб южен вятър, който през деня ще се усили в цялата страна. В областите оцветени във жълто на картата се очакват пориви до 90 км/ч.

В сутрешните часове на отделни места в низините и котловините ще се образува гъста мъгла. През деня ще бъде облачно с максимални температури - между 16° и 22°, в София - около 18°.

Със сутрешни мъгли ще бъде и по Черноморието. Ще духа временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат от 18° до 21°.

Облачно и ветровито ще бъде и в планините. Ще духа умерен и силен вятър от запад-югозапад.

Температурите и там ще се повишават и максималните по най-високите ни върхове ще бъдат от 3° на Мусала, до 7° на Черни връх.

В петък ще остане ветровито, със силен южен вятър и температурите още ще се повишат. Ще има и превалявания, главно в югозападната половина от страната.

През нощта срещу събота и в събота на много места ще има валежи от дъжд, а температурите чувствително ще се понижат. В неделя ще преобладава облачно време, но вече със слаби и изолирани превалявания. Застудяването ще продължи. В понеделник ще бъде предимно слънчево с малка вероятност за валежи.

Минималните температури ще се понижат с около градус-два, но максималните отново ще тръгнат нагоре.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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