Сутрешни мъгли и през следващите дни

В следобедните часове намалената от мъгли видимост, временно ще се подобри, а слаби превалявания от дъжд

ще има на места в западната половина от страната и в крайните северни райони.

Дневните температури ще бъдат между 12° и 17°, на морския бряг - от 14° до 17°, в София - около 11°.



Ще духа слаб, в Източна България и по Черноморието - умерен южен вятър.



През нощта облачността ще е разкъса. Минималните температури утре ще бъдат между 5° и 11°, в София - около 9°. Ще духа слаб южен вятър, който през деня ще се усили в цялата страна. В областите оцветени във жълто на картата се очакват пориви до 90 км/ч.



В сутрешните часове на отделни места в низините и котловините ще се образува гъста мъгла. През деня ще бъде облачно с максимални температури - между 16° и 22°, в София - около 18°.



Със сутрешни мъгли ще бъде и по Черноморието. Ще духа временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат от 18° до 21°.



Облачно и ветровито ще бъде и в планините. Ще духа умерен и силен вятър от запад-югозапад.



Температурите и там ще се повишават и максималните по най-високите ни върхове ще бъдат от 3° на Мусала, до 7° на Черни връх.



В петък ще остане ветровито, със силен южен вятър и температурите още ще се повишат. Ще има и превалявания, главно в югозападната половина от страната.

През нощта срещу събота и в събота на много места ще има валежи от дъжд, а температурите чувствително ще се понижат. В неделя ще преобладава облачно време, но вече със слаби и изолирани превалявания. Застудяването ще продължи. В понеделник ще бъде предимно слънчево с малка вероятност за валежи.



Минималните температури ще се понижат с около градус-два, но максималните отново ще тръгнат нагоре.