Трагедията на АМ „Тракия“: Задържан е румънски шофьор на тир

Магистрала „Тракия“ вече е отворена, а полицията задържа за 24 часа румънския шофьор на тира, от който е започнала трагедията на аутобана. Случаят разказва Тихомир Игнатов.

Румънският шофьор на тира, който се оказа в началото на първата верижна катастрофа на АМ „Тракия“ край Ямбол, е задържан за 24 часа.

Старши комисар Добрин Димитров, директор на ОДМВР – Ямбол: „Шофьорът е разпитан, задържан е при нас, днес също ще бъдат проведени разпити.“

Какво е било поведението на камиона непосредствено преди инцидента, все още не е ясно.

Старши комисар Добрин Димитров, директор на ОДМВР – Ямбол: „По първоначални данни, които имаме, изведнъж след примерно 70–80 метра, така казват очевидци, и била мъглата и видимостта, която е имало. Изведнъж попадат в пелена, която е не повече от 10 м. Този камион най-вероятно е карал много бавно или е навлизал от страничната лента. Това не може да го уточним още. За тези неща ще бъдат назначени допълнително експертизи.“

Жестоката катастрофа е без прецедент в новата ни история, разказват пожарникарите, които първи, с риск за живота си, са започнали да вадят хора от смачканите до неузнаваемост превозни средства.

Старши пожарникар Иван Великов: „Оказа се, че нямаме достъп до пострадалите и се наложи да режем мантинели. При пристигането заварихме множество катастрофирали автомобили и бедстващи хора. След оглед, бърз оглед, започнахме с рязането на автомобили и евакуирането на пострадали, като ги предавахме към екипите на спешна медицинска помощ. Имаше доста тежко пострадали, имаше и хора, които бяха в шок. Имаше и такива, които викаха за помощ. Доста хора бяха в голям шок. Имаше хора, които стояха в автомобилите си и не мърдаха, не говореха.“

Инспектор Станчо Нанков, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ямбол: „Когато пристигнах на място, видях един истински ужас. Просто гледката беше потресаваща. Колите бяха смачкани, имаше супер много пострадали и гледката беше ужасяваща. Никой не би очаквал подобно нещо, дори не бих си го и представил, а го преживях. Чуваха се викове, писъци. Имаше хора, които не можеха да излязат, пищяха, искаха помощ. Изкарахме около 30 човека за период от 30 минути. Най-трудната част е гледката, най-трудно понасяш гледката, а най-опасно дали... Защото ние искаме да помогнем на хората, но не знаем дали ще оцелеят. Това за нас е най-опасно.“

Областният управител на Ямбол отрече информацията за получен сигнал на телефон 112 за ограничена видимост минути преди катастрофата. Той коментира и снимките от тол камерите, на които се твърди, че се вижда гъста мъгла.

Георги Чалъков, областен управител на Ямбол: „Вижте, аз също ги видях тези снимки, но на тези снимки въобще не се вижда мъглата дали е много гъста, дали е в нормалното състояние. Поне това, което аз видях на ТОЛ камерите, е, че има видимост поне 70–80 метра, щом се виждат автомобилите на тези снимки. Но в крайна сметка това е време, това е метеорология, ние не можем да влияем на времето.“

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