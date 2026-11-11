Четирима от загиналите на АМ "Тракия" са роднини

Четирима души от сливенското село са сред загиналите на автомагистрала "Тракия" вчера, съобщи кметът на Сливен Стефан Радев. Загиналите са от една фамилия.

Днес Сливенския митрополит Арсений отслужи заупокойна молитва за загиналите и се помоли за изцелението на ранените. Арсений обяви, че заедно с общината църквата ще подпомогне единствения оцелял член фамилията, загинала на автомагистралата.