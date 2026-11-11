Четирима от загиналите на АМ "Тракия" са роднини
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Снимка: БТА
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Четирима души от сливенското село са сред загиналите на автомагистрала "Тракия" вчера, съобщи кметът на Сливен Стефан Радев. Загиналите са от една фамилия.
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Днес Сливенския митрополит Арсений отслужи заупокойна молитва за загиналите и се помоли за изцелението на ранените. Арсений обяви, че заедно с общината църквата ще подпомогне единствения оцелял член фамилията, загинала на автомагистралата.