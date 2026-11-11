Опашки за кръводаряване в София в подкрепа на пострадалите на АМ „Тракия“

Акция по кръводаряване и в София. Опашки от желаещи да помогнат се извиха от рано сутринта пред Националният център по трансфузионна хематология.

Десетки се включиха в кампанията още рано сутринта.

"Смятам,че всеки трябва да помогне с каквото може в такъв момент. Ако не сме били на място, поне сега за тези, които продължават да се борят."



"Има някой, който в момента е в изключително затруднено положение. Нашето гражданско мислене трябва да бъде такова, че да бъде в полза на тези хора."

Един от първите кръводарители за инициативата Юлия. Казва, че е редовен кръводарител с рядка кръвна група.

Юлия: "Дарявам два пъти годишно и сега реших, че е добра възможност да даря. Обикновено дарявам в коледната инициатива, но сега сметнах, че някой може да има нужда от по-рядка кръвна група и затова се включих в инициативата. Малко е тъжно, че сме единни само, когато се случи някаква трагедия, иска ми се да сме единни и без да се случват такива тежки инциденти и трагедии."

От Националния център по трансфузионна хематология казват, че има достатъчно кръв за пострадалите.

д-р Красимира Терзиева, директор на Националния център по трансфузионна хематология: "Не се знаеше колко ще бъдат използвани и за да попълним депата направихме призиви хората да се включат и да даряват. Хората са много съпричастни и с добри сърца, стотици се отзоваха. В Бургас са дарили 108, в Сливен 94, в Стара Загора над 40, а в София вчера дариха над 250 човека. Това показва огромното човеколюбие на хората, когато има някакъв конкретен стимул, те откликват. Не трябва да чакаме да се случи нещо такова, за да дарим кръв, трябва да става редовно, за да може ние да имаме достатъчно наличности."

Кампанията ще продължи до 14 часа, но при наличие на желаещи, ще бъде удължена.