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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Стотици откликват на призива за кръводаряване на УМБАЛ Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Над 100 души дойдоха още в първия ден на кръводарителската акция в УМБАЛ Бургас в подкрепа на пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Заради извънредната ситуация ръководството на болницата създаде организация за удължено работно време на сектора по кръводаряване. До края на работната седмица кръводарители ще се приемат всеки ден до 19 часа.

Поради изключително големия брой желаещи да помогнат, УМБАЛ Бургас призовава гражданите, които имат възможност, да планират кръводаряването си за следващите дни, особено за петък. Така ще се избегне струпването на хора и ще се осигури по-равномерен поток от кръводарители. Не е необходимо всички да дарят кръв в първите часове на акцията - подкрепата е еднакво ценна и през следващите дни и седмици.

В акцията се включиха множество доброволци, сред които цели семейства и групи приятели. Силно впечатление направи самоорганизацията на Спортно училище „Юрий Гагарин“ в Бургас. Зам.-директорката Красимира Якимова първа дари кръв, последваха я група ученици, които дойдоха с нея. Те продължават да идват и днес, обединени от посланието, че най-голямата победа е тази, която спасява човешки живот.

Много хора се обадиха и по телефона с предложение да помогнат, а доброволка от Несебър предложи безвъзмездно личния си автомобил, за да превозва желаещи кръводарители, които нямат транспорт до Бургас.

Жителите на Поморие и съседните населени места могат да се възползват и от организираната утре кръводарителска акция в Поморие утре, 12 ноември. Акцията ще се проведе от 9:00 до 13:00 ч., или докато има желаещи, в читалище „Просвета 1888“.

#тежката катастрофа на АМ Тракия #Бургас #кръводаряване

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