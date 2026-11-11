След тежките катастрофи на АМ „Тракия“: Има ли достатъчно кръв за пострадалите?

Българският червен кръст, Националният център по трансфузионна хематология и Столична община организират акция по кръводаряване днес след тежките катастрофи на АМ “Тракия” с 11 загинали и над 48 ранени. Спешен апел за набиране на кръв в цялата страна беше отправен още вчера.

Организираната акция ще продължи до 14:00 часа днес. Вчера от болниците в Сливен и Бургас, където са настанени част от пострадалите, отправиха апел за кръводаряване. Малко по-късно се извиха опашки от желаещи да дарят кръв.

д-р Красимира Терзиева, директор на Националния център по трансфузионна хематология: „Стотици хора дариха кръв вчера навсякъде. Още с разбирането, че такова нещо се е случило и че има пострадали, направихме проверка в цялата система по трансфузионна хематология. Установи се, че можем да поемем нуждите от кръв и кръвни съставки за пострадалите. Въпреки това не се знаеше колко кръвни съставки ще бъдат използвани и затова, за да попълним депата, призовахме хората да се включат и да даряват. Хората са много съпричастни и с добри сърца. Наистина стотици се отзоваха. В резултат на това в Бургас са дарили кръв 108 души, в Сливен – 94, в Стара Загора – над 40, а в София вчера дариха над 250 души. Това показва огромното човеколюбие на хората и че когато има конкретен стимул, те откликват.“

д-р Красимира Терзиева, директор на Националния център по трансфузионна хематология: „Има достатъчна наличност от кръв и хората могат да отложат даряването, ако имат желание да го направят, за по-късен момент, за да можем да разполагаме с кръвни съставки за по-дълъг период, тъй като те имат определен срок на годност.“

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