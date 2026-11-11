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Четирима от загиналите на АМ "Тракия" са от...
12:13, 11.11.2026 (обновена)
Чете се за: 00:40 мин.
Близките на загиналите на АМ „Тракия“ ще...
11:29, 11.11.2026
Чете се за: 02:05 мин.
Премиерът Радев: Всеки от нас можеше да бъде смачкан...
10:13, 11.11.2026
Чете се за: 01:27 мин.
Задържан е шофьорът на камиона, от който тръгва едната...
09:14, 11.11.2026 (обновена)
Чете се за: 01:15 мин.
Автомагистрала „Тракия“ е отворена за...
07:08, 11.11.2026
Чете се за: 02:25 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Днес е обявен ден на траур заради трагедията на магистрала „Тракия" ***При тежката верижна катастрофа загинаха 11 души, а над 50 са ранените ***
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Спортни новини 11.11.2026 г., 12:25 ч.
от
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12:25, 11.11.2026
Спорт
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12:19, 11.11.2026
Трагедията на АМ „Тракия“: Задържан е румънски шофьор...
11:56, 11.11.2026
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11:50, 11.11.2026
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10:50, 11.11.2026
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10:00, 11.11.2026
Премиерът Радев: Всеки от нас можеше да бъде смачкан между...
09:36, 11.11.2026
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09:22, 11.11.2026
Проф. Балтов: Това е най-тежкото пътнотранспортно произшествие, на...
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#спортни новини
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Треньорът Атанас Иванов вярва, че участниците в Дакар могат да бъдат ядрото на отбора по лека атлетика за Олимпийските игри в Бризбейн 2032
12:36, 11.11.2026
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12:19, 11.11.2026
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Състоянието на ранените: Около десет от пострадалите са в тежко състояние
12:03, 11.11.2026
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Близките на загиналите на АМ „Тракия“ ще получат еднократна помощ от 8000 евро, заявиха от Социалното министерство
11:12, 11.11.2026
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Проверяват състоянието на асфалта на АМ „Тракия“ след...
13:55, 11.11.2026
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Четирима от загиналите на АМ "Тракия" са от едно село
11:35, 11.11.2026 (обновена)
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