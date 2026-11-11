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Българският патриарх за трагедията на АМ „Тракия“: Човешкият живот е дар от Бога и трябва да го ценим

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В деня на траур за жертвите на тежката катастрофа на АМ „Тракия“ българският патриарх отправи послание за ценността на човешкия живот, покаянието и необходимостта хората да бъдат по-внимателни един към друг. Той изрази съпричастност към пострадалите и близките на загиналите и призова трагедията да бъде повод за размисъл.

Патриархът припомни, че често хората се замислят за смисъла и ценността на живота едва след тежки трагедии. Той подчерта, че човешкият живот е дар от Бога, който трябва да бъде ценен всеки ден.

„Често се получава, чак когато се случат такива неща, да се замисляме. Това трябва да ни говори, че човешкият живот е дар от Бога. И този дар трябва да го ценим и да се сещаме за това не само при такива тежки случаи.“

Той припомни и празника на Свети Мина, когото определи като особено почитан светец в България, известен с чудотворството си и помощта, която вярващите търсят от него в трудни моменти.

Патриархът призова хората по-често да се обръщат към Бога и светиите, да живеят с покаяние и да ценят живота на околните. Той подчерта, че по-голямото внимание и отговорност могат да предотвратят тежки инциденти.

„Затова тези моменти ни напомнят това, че животът ни е даден от Бога и Той ни е дал определен цял да се стремим към него, да живеем в разбирателност, да ценим живота на другите, защото ако внимаваме малко повече, може би щеше да се избегне тази ужасна катастрофа.“

„Бог да ни пази, да ни е честит, благословен празник, Божията благословия да бъде върху всички нас.“

Вижте повече във видеото.

# патриарх Даниил #"Свети Мина" #ден на траур

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