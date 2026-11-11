Конференция на ООН за климата в Анталия: Започва двудневната лидерска среща на върха

В Анталия започна Лидерската среща на върха – ключовата част от Конференцията на ООН по изменението на климата (COP31). Над 90 държавни и правителствени ръководители ще очертаят климатичните си приоритети пред форума.

Основна цел на участниците е постигането на споразумение по план за увеличаване на дела на електрическата енергия в глобалното енергийно потребление. Друг приоритет е съживяването на забавените усилия за отказ от изкопаеми горива.

Сред говорителите днес ще бъде председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. За втора поредна година Съединените щати пропускат форума, след като американският президент Доналд Тръмп оттегли страната от Парижкото споразумение за климата.

Срещата пропускат и френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и италианският министър-председател Джорджа Мелони. Българският премиер Румен Радев също отмени участието си след двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“.