БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Климатичната конференция в Анталия: Светът търси път към отказ от изкопаемите горива

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 06:50 мин.
Балкани
Запази

Над 190 държави обсъждат мерки за ограничаване на глобалното затопляне, енергийния преход и финансовата подкрепа за развиващите се страни

ebu климатичната конференция анталия светът търси път отказ изкопаемите горива
Слушай новината

Ще успее ли световната общност да се откаже от въглищата като енергиен източник? Това е един от основните въпроси на започващите днес преговори на ООН в Анталия, Турция. Кои ще бъдат ключовите теми на 31-вата Световна климатична конференция и какви важни решения трябва да вземат държавите?

Тази година Световната климатична конференция се провежда в нов формат: за първи път тя е ръководена от двойно председателство. Турция е официален домакин, а Австралия води преговорите с участието на повече от 190 държави. Така две страни трябва да насърчат глобалния отказ от въглищата, петрола и природния газ, въпреки че самите те продължават да зависят в значителна степен от тези енергийни източници. В Турция въглищата осигуряват около една трета от електроенергията, а Австралия е сред най-големите износители на въглища в света.

Може ли отказът от въглищата, петрола и газа да бъде успешен?

В Анталия, 11 години след подписването на Парижкото споразумение, основният въпрос е как държавите да приложат на практика правно обвързващите решения от 2015 г. В момента светът не се движи към ограничаване на глобалното затопляне до максимум 1,5 градуса спрямо прединдустриалната епоха, както беше договорено в Париж. Според Програмата на ООН за околната среда прогнозите сочат затопляне с около 2,8 градуса.

В Дубай преди три години беше постигнато споразумение за „преход от изкопаемите горива“, но под натиска на държави производителки на петрол не бяха определени конкретни срокове и стъпки. Бразилия предложи доброволен план за отказ от тези енергийни източници, който се подкрепя от повече от 100 държави.

Последствията от глобалното затопляне стават все по-очевидни

Междувременно последиците от глобалното затопляне стават все по-осезаеми и в нашата страна. Казимир Бур, експерт по енергетика и климат от Федералната асоциация за опазване на природата в Бавария (BN), казва, че климатичната криза вече се отразява пряко на ежедневието ни. Той посочва зачестилите смъртни случаи през горещите летни месеци и сегашните много ниски нива на подпочвените води.

„Бавария се затопля почти два пъти по-бързо от средното за света. Затова са ни необходими задължителни стъпки за отказ от изкопаемите горива на COP в Анталия“, подчертава Бур.

Бавария също трябва да даде своя принос, смята експертът: „Петролът все още е най-големият първичен енергиен източник тук. Затова е още по-важно да се откажем по-бързо от петрола и газа – например чрез преустановяване на използването на двигатели с вътрешно горене и преминаване към термопомпи.“

От Баварското министерство на околната среда заявяват, че правителството подкрепя по-широката електрификация. Регионалното правителство се ангажира с изпълнението на целите за защита на климата и на Парижкото споразумение.

По-голям дял на електроенергията в енергийния микс?

Именно увеличаването на електрификацията ще бъде една от важните теми на климатичната конференция. Турското председателство предлага делът на електроенергията в световното крайно потребление на енергия от предприятията и домакинствата да нарасне от сегашните около 20% до 35% през 2035 г.

Тази инициатива може да се превърне в начин за привличане на държави, които срещат затруднения с поемането на конкретен ангажимент за отказ от изкопаемите горива.

В отговор на запитване на BR24 Баварското министерство на икономиката посочва, че защитата на климата може да бъде успешна само ако се осъществява при наличие на икономическа сила. Затова сред основните приоритети са запазването на международната конкурентоспособност на баварските компании, постигането на устойчив икономически растеж и гарантирането на общественото благосъстояние в Бавария.

Отново спор за парите

И на тази климатична конференция финансовият въпрос заема централно място. Държавите от Глобалния юг настояват индустриализираните страни, които носят основна историческа отговорност за климатичните промени, да изпълнят финансовите си ангажименти.

Целта е до 2035 г. да бъдат осигурявани по 300 милиарда долара годишно, като се утроят средствата, предназначени да помогнат на развиващите се страни да се адаптират към последиците от климатичната криза. Това включва например изграждане на защитни съоръжения и укрепване на жилищни сгради.

Според организации за развитие конференцията трябва да формулира ясни междинни цели за постигането на вече договорените ангажименти за климатично финансиране. В противен случай съществува риск необходимите мерки в най-засегнатите държави да не бъдат реализирани.

Обратният полет е планиран, но краят на преговорите остава неясен

Германия традиционно се смята за един от щедрите донори и посредници в преговорите на климатичните конференции. Обществени организации обаче критикуват германското правителство за намаляването на ангажиментите му в областта на климатичната политика. Според настоящите прогнози страната вероятно няма да успее да постигне някои от собствените си цели.

Публичният принос на Германия за международното климатично финансиране е намалял от 6,1 милиарда евро през 2024 г. на 4,7 милиарда евро през миналата година.

Федералният министър на околната среда Карстен Шнайдер (SPD) ще пристигне, както обикновено, в началото на решаващата втора седмица от преговорите. За датата на обратния си полет той остава гъвкав – опитът показва, че климатичните конференции на ООН често продължават значително по-дълго от предварително планираното.

Статията е написана от Симон Плентингер (BR) и първоначално е публикувана на 9 ноември 2026 г.

#климатична конференция

Последвайте ни

ТОП 24

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 в ефира на БНТ
2
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 в ефира на БНТ
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
3
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...
На 34 години почина актьорът Борис Кашев
4
На 34 години почина актьорът Борис Кашев
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
5
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Максималните температури утре ще са между 6 и 15°, през следващите дни ще се затопля
6
Максималните температури утре ще са между 6 и 15°, през...

Най-четени

Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
1
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
2
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
3
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
4
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
5
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 в ефира на БНТ
6
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 в ефира на БНТ

Още от: Още

Древни подводни каньони хвърлят светлина върху ранния животински свят
Древни подводни каньони хвърлят светлина върху ранния животински свят
ДАРА със специално участие на „Евровизия Азия 2026“ ДАРА със специално участие на „Евровизия Азия 2026“
Чете се за: 03:20 мин.
Защо котката хапе, когато я галите? Експерт разкрива как да промените това Защо котката хапе, когато я галите? Експерт разкрива как да промените това
Чете се за: 05:30 мин.
Противогрипните ваксини ще бъдат доставени до края на седмицата Противогрипните ваксини ще бъдат доставени до края на седмицата
Чете се за: 02:12 мин.
Турция е домакин на световната конференция на ООН за климата, Австралия води преговорите Турция е домакин на световната конференция на ООН за климата, Австралия води преговорите
Чете се за: 00:57 мин.
Екомузеят с аквариум в Русе - от първите експонати до новите артефакти Екомузеят с аквариум в Русе - от първите експонати до новите артефакти
Чете се за: 05:12 мин.

Водещи новини

Повече пари за здравеопазване догодина: Здравното министерство получава допълнителни 78 млн. евро през 2027 г.
Повече пари за здравеопазване догодина: Здравното министерство...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Делото „Ива Михайлова“: Процесът продължава в нейно отсъствие Делото „Ива Михайлова“: Процесът продължава в нейно отсъствие
Чете се за: 03:30 мин.
По света
След рекордните санкции от КЗК, производител: И промоциите в магазините са за наша сметка След рекордните санкции от КЗК, производител: И промоциите в магазините са за наша сметка
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
"Защо си тръгна, след като даде отровата на детето ми?": Съдът разгледа делото за смъртта на 6-годишния Ангел "Защо си тръгна, след като даде отровата на детето ми?": Съдът разгледа делото за смъртта на 6-годишния Ангел
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Сигнал до БНТ: Над 6 часа пътници са блокирани на летището в...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Ексклузивно за БНТ: Мая Димитрова разговаря с дъщерята на Анна...
Чете се за: 03:32 мин.
Русия
Нови аварии оставиха части от София без парно и топла вода
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Срещу насилието над животни: Хората излязоха на протест заради Мая...
Чете се за: 02:00 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ