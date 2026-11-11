Акции на ГДБОП и ДАНС в Бойчиновци и Берковица

Акции на ГДБОП и ДАНС в Бойчиновци и в Берковица.
Работници на фирма, изпълняваща обществена поръчка в Бойчиновци, са отведени за разпит в полицейския участък. Рано тази сутрин служители на МВР са извършили проверка на строителен обект в града, където се реконструира улица „Стефан Влахов“.
Служителите на ГДБОП и ДАНС са влезли в сградата на общинската администрация, където и към момента тече проверка на документи, свързани с обществена поръчка за ремонт на улици и тротоари в три населени места.
"Служителите на ОД МВР - Монтана оказват само съдействие на колегите от ГДБОП и ДАНС, след като такова ни бе поискано по-рано”, каза пред БНТ Мариян Божинов, директор на ОДМВР-Монтана.
Кметът на общината Светлин Сретениев обясни, че е бил потърсен за съдействие в качеството му на материалноотговорно лице и е предоставил необходимите документи.
„Проверяват документи на обществени поръчки. Прегледаха документите и си тръгнаха“, заяви той.
Към този час отведените на разпит работници все още не са освободени. В участъка в Бойчиновци продължават да пристигат полицейски автомобили и служители на МВР.
Служители на ДАНС и ГДБОП извършват проверки и в община Берковица, потвърди за БНТ директорът на ОД МВР - Монтана Мариян Божинов.
“Както в община Бойчиновци, така и в община Берковица се проверяват документи свързани с обществени поръчки. Извършват се разпити на служители и засегнати лица”, заяви Мариян Божинов.
Кметът на община Берковица Радослав Найденов потвърди, че проверките в Берковица са започнали днес.
“Оказали сме всяко съдействие на проверяващите, което ни е поискано. И към момента служители на общината продължават да съдействат на проверката”, допълни кметът на Берковица.