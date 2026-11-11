Зеленски: Украйна и Русия обсъждат размяната на 1500 военнопленници

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е много доволен от сигналите, които получава от Съединените щати по отношение на напредъка към разрешаването на войната с Русия.

„Виждам промени. Много съм доволен от това, което чувам“, заяви Зеленски пред репортери в Копенхаген след първия ден от преговорите в Абу Даби.

По-рано той написа в Екс, че тристранният формат е бил „конструктивен и доста съдържателен“.

Зеленски съобщи, че Украйна и Русия обсъждат размяна на до 1500 военнопленници.

Американският държавен секретар Марко Рубио също описа срещата като много продуктивна, без да дава подробности.

Мирните преговори във формат Съединените щати – Украйна – Русия, с участието и на европейски представители, продължават и днес.