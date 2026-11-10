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Пийт Хегсет за искането за импийчмънт: "Фарс, който ще се провали"

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Пийт Хегсет
Снимка: БТА
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Американският министър на отбраната Пийт Хегсет отхвърли искането за импийчмънт срещу себе си. Разглеждането му в Конгреса започва тази нощ. Мотивите са основно заради незаконно водене на войната в Иран, без разрешението на Конгреса.

"Фарс, който ще се провали" - така шефът на Пентагона нарече опита да бъде отстранен. Пийт Хегсет защити войната в Иран като "не задължително популярна, но задължителна."

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: "Нека сме наясно за това, което всъщност прави тази резолюция. Тя показва на нашите врагове, че Съединените щати всъщност ще наказват собствените си бойци и собствените си лидери за успешното провеждане на законни военни операции."

Хегсет нападна вносителя на искането - републиканеца от Кентъки Томас Маси, който загуби мястото си в Конгреса на междинните избори.

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: "Това, което се опитва да направи един недоволен и победен конгресмен, не е контрол и не е отчетност. Това е политически спектакъл, личен манифест, движен от его и негодувание, планиран точно за последните дни на един конгресмен, който цели да навреди на президента и страната и – което е най-безотговорно – на войниците, които я защитават. Това е фарс и пиар-трик, и всички го знаят."

Американският президент Доналд Тръмп отново подкрепи Хегсет. Той написа в Трут Соушъл, че му дава оценка "шест с три плюса" за защитата му срещу Маси.

Конгресменът съобщи в пост в Екс, че разглеждането на искането ще започне тази нощ.

Долната камара на Конгреса първо ще гласува процедурно предложение дали изобщо да допусне разглеждането на резолюцията. Ако то успее, следва дебатът по същество и гласуване в малките часове на деня. Очакванията са, че опитът за импийчмънт едва ли ще успее.

#искане за импийчмънт #Пийт Хегсет #коментар

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