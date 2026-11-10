Топло, но облачно и с мъгли в следващите дни

Повишението на температурите ще продължи до петък, но и в близките дни в по-голямата част от страната ще се задържи облачно. Ще има и много райони с мъгли, на места трайни, които ще останат незасегнати от предстоящото затопляне.

И през следващото денонощие ще бъде предимно облачно и мъгливо, с превалявания в западните и крайните северни райони. Временно подобрение на видимостта ще има в следобедните часове.

Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София - около 11°.

Облачно и мъгливо ще бъде и в планините, с валежи от дъжд в масивите от Западна България, над около 1800 метра – слаб сняг. Ще духа силен северозападен вятър.

Облачно, мъгливо ще бъде и в по-голямата част от Балканите, с изключение на южните райони, а в западната половина от полуострова ще има и валежи, на места интензивни.

Ще вали и на много места в Европа. Бурен вятър и значителни валежи очакват утре на Пиренеите, а по-късно през деня и в северните части от Апенините.

И в четвъртък в по-голямата част от страната ще се задържи облачно и мъгливо, но затоплянето ще продължи.

В петък ще духа силен южен вятър. Ще има и слънчеви часове, но и райони с превалявания, главно в Южна България. През почивните дни ще бъде с валежи от дъжд, на повече места и по-интезивни в събота.

Със силен северозападен вятър ще нахлува по-студен въздух и максималните температури рязко и съществено ще се понижат.