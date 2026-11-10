Повече от 8 часа: Без обяснения македонските власти задържаха бабата на Ива Михайлова на прибиране от България

Бабата на Ива Михайлова е било задържана повече от 8 часа от властите на Република Северна Македония на граничния пункт "Делчево". Възрастната жена се е прибирала от България към Кочани. Отнет е мобилния й телефон, без да й бъде даден документ за това. На жената не е бил предоставен и достъп до адвокат по време на задържането. Иво Никодимов разговаря с Ива Михайлова по телефона, защото младата жена се лекува в болница.

Тази сутрин Илинка Кушовска, баба на Ива Михайлова се е прибирала със свои познати от Банско към Кочани. Свалена е от колата на граничния пункт "Делчево" в Република Северна Македония.

Ива Михайлова: "Днес сутринта, пътувайки от България към Македония, баба ми е била незаконно задържана на границата при "Делчево" от македонските служби. Тя е онкоболна и възрастна жена. Цял ден са я държали там само защото ми е баба и са я разпитвали за абсолютно всичко, свързано с мен."

Ива твърди, че повече от 8 часа не са имали връзка с баба й, за да разберат какво се случва.

Ива Михайлова: "Първоначално не вдигаше телефона, а след това са го изключили. Не са ѝ дали дори право на адвокат. За целия ден са ѝ дали само едни солети за обяд. Това е брутална гавра с една възрастна жена."

Ива добавя, че единият от адвокатите й е звънял във вътрешното министерство в Скопие, за да получи информация къде е възрастната жена.

Ива Михайлова:"Дори и на този въпрос не искаха да ни дадат отговор. След това вече не ни вдигаха телефона. Казвам, че е задържана незаконно, защото тя не е извършила никакво престъпление. Отделно са ѝ взели телефона за разследване и не са ѝ дали никакво обяснение, нито документ, удостоверяващ защо е била задържана. След което са я изпратили да се прибере сама, без транспорт и без телефон."

Приятели на семейството са отишли до границата, за да приберат бабата на Ива.