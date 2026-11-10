След ултиматума на Мерц: Нов спор между опозиция и управляващи за подкрепата за Украйна

Реакции и в България след ултиматума на германския канцлер.

От Варна председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен определи подкрепата за Украйна като стабилизиращ фактор.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Ние подкрепяме усилията за постигане на мир и допълнителните способности, които се развиват за осигуряване на стабилност в Украйна."

Българският премиер изброи областите, в които страната ни подкрепя Украйна.

Румен Радев, министър-председател:"България продължава да подкрепя хиляди украински семейства напълно безвъзмездно. Що се отнася до финансова подкрепа, ние самите сме в процедура по свръхдефицит и госпожа Фон дер Лайен непрекъснато ни подканя да влезем в рамките от 3 %. Ние полагаме усилия изцял спрямо нашите финансови възможности в момента, но в никакъв случай България не блокира единните решения на съюза и желанието на другите държави да помагат кой както може."

ГЕРБ-СДС, ДБ и ПП разкритикуваха позицията на премиера.

Владислав Горанов, ГЕРБ-СДС:"Ако България изрази резерви в включването в подобна подкрепа, това ще е едно престъпление срещу човечеството. Подобно двулично поведение, което често срещаме от лидера Радев в Европа да говори едно, в България друго, поставя под риск цялостната ориентация на държавата."

Обединена Еропа е съюз на солидаността, изтъкнаха от ДБ и то ПП.

Божидар Божанов, съпредседател на "Да,България":"И когато получаваш, трябва и да даваш. Трябва да бъде оценено това с оглед на интересите на българските граждани, с оглед на интересите на българските земеделци, на бизнеса, които са получатели на субсидии от европейските фондове." Асен Василев, председател на ПП: "Позицията, която господин Радев наложи като стил на поведение, именно да седим в ъгъла и да казваме не, очевидно ще доведе до щети на България. Защото блокира ли се европейския бюджет. Това означава, че спират кохезионните фондове."

На противоположно мнение са от "Възраждане".

Цончо Ганев, “Възраждане”:"Ако в крайна сметка това нещо бъде предложено и прието отпускането на поредните траншове – тогава България трябва еднолично да наложи вето."

ДПС не коментираха.



