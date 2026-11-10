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На първо четене: Бюджетна комисия прие промените в данъчните закони

Николай Минков от Николай Минков
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Повишаване на данъчните облекчения за семейства с деца, поетапно вдигане на прага за регистрация по ДДС и на данъчните оценки на имотите, както и въвеждане на акциз за домашен алкохол над 30 литра. Това предвиждат промени в данъчните закони, приети на първо четене от бюджетната комисия.

Депутатите се обединиха около по-високите данъчни облекчения за семейства, отглеждащи едно и повече деца. Но спориха за увеличаването на прага за регистрация по ДДС и на данъчните оценки на имотите.

Всички партии от опозицията, с изключение на "Възраждане" се отказаха да подкрепят предложението за 33% данък свръхпечалба върху някои икономически сектори.

Людмила Петкова, зам.-министър на финансите:"Положителният бюджетен ефект от мярката се оценява на 800 млн. евро след простъпването на 30% от данъка."

Владислав Горанов, ГЕРБ- СДС: "Понятието свръхпечалба звучи малко като оксиморон. Не можете да проявите достатъчно политическа воля да овладеете разходите, които предвиждате в бюджета. По тази причина измисляте какви ли не екстремни мерки, някои от тях с еднократен характер, с които да запълните хазната и да убедите Европейската комисия, че спазвате траекторията на нетните разходи, сиреч се стремите към излизане от свръхдефицит."

Атидже Вели, ДПС:"Ние също няма да подкрепим този законопроект, защото предложението за този данък свръхпечалба е една паническа спешна мярка, като еднократен източник на приходи в бюджета."

Мартин Димитров, ДБ:"Новият начин, който сте внесли за изчисляване на данък свръхпечалба предполага, че колкото е по-намаляваща рентабилността на едно предприятие 2027-ма година, толкова по-голям данък ще плати, което създава стимул предприятията да не си намаляват цените, забележете, защото иначе биха били обложени процентно с по-висок данък."

Асен Василев, ПП:"Ако ще се гледа свръхпечалба, чисто методологически трябва да се гледа норма на печалба, не абсолютното число, а процентът от оборота."

Цончо Ганев, "Възраждане":"Еднократният данък на тези компании, които ще попаднат тук, е, меко казано, спешно за фиска за България към днешна дата."

С гласовете на управляващите се въвежда акциз за автомобили над 250 киловата. Спорове имаше и за ваучерите за храна.

Людмила Петкова, зам.-министър на финансите:"Увеличение на общата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна от 818 милиона евро на 1,5 милиарда евро, с която се увеличава максималният размер на всяко 1 наето лице, от 200 лева на 200 евро месечно, и се въвежда облагане."

Асен Василев, ПП:"Да се сложи 7% данък и то само на горницата над 200 лева, на мен ми звучи нелогично и всъщност да започне да отблъсква работодатели от използването на тази мярка. Плюс допълнително утежняване на цялото счетоводство, още повече, че приходите в хазната са от порядъка на петдесет петдесет и пет милиона лева, които са сметнати."

Предложението за акциз на домашния алкохол над 30 литра също предизвика напрежение.

#промени в данъчни закони #приемане на първо четене #бюджетна комисия #новини в Метрото

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