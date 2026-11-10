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Започна разчистването на АМ „Тракия“:...
20:04, 10.11.2026
Чете се за: 01:07 мин.
11 ноември е Ден на национален траур
18:24, 10.11.2026
Чете се за: 00:30 мин.
Националното следствие поема разследването на двете тежки...
16:34, 10.11.2026
Чете се за: 02:10 мин.
Собственикът на автобуса, спрял пред тира на АМ...
15:47, 10.11.2026
Чете се за: 01:10 мин.
11 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница,...
14:44, 10.11.2026
Чете се за: 04:35 мин.
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница:...
11:50, 10.11.2026
Чете се за: 02:22 мин.
Магистрала "Тракия" остава затворена в двете...
11:42, 10.11.2026
Чете се за: 03:47 мин.
Премиерът Радев призова за спиране на огъня в Черно море,...
11:28, 10.11.2026
Чете се за: 06:12 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа стои твърдо с България
11:07, 10.11.2026
Чете се за: 01:05 мин.
Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в...
09:11, 10.11.2026 (обновена)
Чете се за: 03:02 мин.
Иван Василев: Съкратени са 200 служители в Министерството...
08:50, 10.11.2026
Чете се за: 10:00 мин.
Тежка верижна катастрофа с десетки автомобили затвори АМ...
08:07, 10.11.2026
Чете се за: 01:35 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Тежка катастрофа на АМ "Тракия" *** 11 души са загинали, а 51 са ранени. В инцидента са участвали 86 превозни средства ***
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Спортни новини 10.11.2026 г., 20:50 ч.
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20:50, 10.11.2026
Спорт
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20:46, 10.11.2026
След ултиматума на Мерц: Нов спор между опозиция и управляващи за...
20:41, 10.11.2026
На първо четене: Бюджетна комисия прие промените в данъчните закони
20:38, 10.11.2026
Пострадали от катастрофата на "Тракия" са настанени за...
20:30, 10.11.2026
Можеше ли да не се стигне до трагедията на магистрала...
20:14, 10.11.2026
След трагедията с 11 жертви на "Тракия": Търсят се...
20:06, 10.11.2026
Опозицията след верижната катастрофа: Искания за оставки и поемане...
19:48, 10.11.2026
Стефан Белчев: В новия бюджет има средства за дигитален хъб, който...
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Иван Хърков след световната титла: Натрупаният опит ми донесе спокойствие
13:00, 10.11.2026
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18:13, 10.11.2026
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14:42, 10.11.2026
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