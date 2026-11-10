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Импийчмънт на Пийт Хегсет: Ще бъде ли отстранен военният министър на САЩ?

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Тази седмица се очаква в Конгреса на Съединените щати да бъде обсъдено предложение за импийчмънт на американския военен министър Пийт Хегсет.

Искането е внесено от конгресменът-републиканец Томас Маси, а основните мотиви са свързани с войната в Иран, както и операциите срещу Венецуела и Йемен. Войната в Иран, според Републиканската партия, е в основата на съкрушителната им загуба на Междинните избори. Доналд Тръмп подкрепи Пийт Хегсет и заяви, че не би било справедливо той да бъде подложен на процедура по импийчмънт.

#Пийт Хегсет #импийчмънт

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