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КЗК за наложените глоби: Спазваме закона; Веригите: България ще загуби инвестиции

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Ден след обявяването на рекордни глоби за "Кауфланд" в размер на почти 76 милиона евро, от КЗК коментираха, че законът предвижда санкцията да бъде до 10% от оборота, а наложените глоби са в пъти по-ниски - между 1,5 и 2,2%.

От Сдружението за модерна търговия отговориха, че страната ще е първата, приела еврото, която не само няма да привлече чуждестранни инвестиции, а ще загуби такива. Припомняме, че вчера от търговската верига отхвърлиха обвиненията и заявиха, че ще преразгледат плановете си за инвестиции у нас в размер на 200 млн. евро.

КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители

"Ние просто спазваме закона. Много спекулации започнаха - само един пример - полският орган за регулация е наложил санкции на група вериги в размер на 170 милиона евро. После съдът я намалява на 110 милиона евро. Не е работа на Комисията да смята дали един инвеститор смята да се оттегля или не", коментира председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов.

"Какво означава да прогоним един инвеститор? А ние длъжни ли сме да спазваме закона или не сме длъжни? Ако вие прецените, че комисията може да направи компромиси по отношение на някои, да не спазват закона, а по отношение на други да спазват закона, това е двоен стандарт. Аз не бих желал да съм председател на тази комисия, ако прилага двоен стандарт", допълни Карадимов.

И напомни, че още през май КЗК е започнала производството си срещу две вериги.

"За да сме напълно наясно, процесът с анализа на сектора на селскостопански храни започна на 2025 година, юни месец. Декември 2025 г. в тази зала ние представяхме секторния анализ. Констатирахме брутални, извинявайте за израза, деформации в сектора, структурни деформации. Констатирахме безнадежно слаба позиция на производителите и доминираща позиция на търговците", напомни той.

Дойде отговор от Сдружението за модерна търговия, което обединява част от големите вериги.

"Оттук насетне дали глобата е съразмерна ще реши съдът. По-големият проблем е, че тя е резултат от едно законодателство, което се превърна във Франкенщайново законодателство. Обещаваха ни немско законодателство в сферата на защитата на конкуренцията, получихме унгарско", заяви Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия.

"България е напът да се превърне в единствената държава, приела еврото, която не само няма да привлече нито една стотинка чуждестранни инвестиции, а напротив, ще загуби съществуващи такива. Де не превръщаме опитите на някаква клика, която се опитва да влезе през задния вход в търговията на дребно по собствени правила с помощта на държавата, в генерален спор между производители и търговци, какъвто няма", заяви Вълканов.

По думите му възможностите на търговците да управляват сами асортимента си е ограничена, а прогнозата му е, че това ще се отрази на всички потребители. И напомни, че са инициирали разговор за хранителната сигурност и отношенията с производителите, но нямат отговор от правителството. "От тази конфронтация никой няма полза, най-малко потребителите", смятат от СМТ.

По време на представянето на насоки, разработени от КЗК за сътрудничество в селскостопанския сектор, коментар направи и вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

"Ние никога не сме били в някаква битка с търговските вериги, ние сме в битка с нелоялните търговски практики и вече виждате първите резултати от цялата тази кампания на правителството", каза Пулев и посочи, че държавата няма да се огъне на лобизма, и ще защитава интереса на българските потребители и производители.

#наложена глоба #председател на КЗК #Сдружение за модерна търговия #спор #новини в Метрото

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