Книга за македонските българи беше представена в Европейския парламент

Книгата на проф. Спас Ташев “Спорът за македонските българи” беше представена тази вечер в Европейския парламент в Брюксел. Историческият труд проследява съдбата на българите след Втората световна война, които остават в земите на днешната Република Северна Македония. Събитието беше организирано от евродепутата Ивайло Вълчев от групата на Европейските консерватори и реформисти.

Евродепутатът от ЕНП Андрей Ковачев заяви, че след падането на Виктор Орбан в Унгария и Александър Вучич в Сърбия е време за раздвижване и в Република Северна Македония. Според него премиерът в Скопие Християн Мицкоски спъва собствената си държава по пътя на европейската интеграция. На представянето на книгата присъстваха български и чужди евродепутати, както и македонски българи. Сред тях и бившият секретар на закритото сдружение "Цар Борис Трети" Християн Пендиков, който беше нападнат и пребит, а нападателите му - освободени от съда в РСМ.