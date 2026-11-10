Книга за македонските българи беше представена в Европейския парламент

Книгата на проф. Спас Ташев “Спорът за македонските българи” беше представена тази вечер в Европейския парламент в Брюксел. Историческият труд проследява съдбата на българите след Втората световна война, които остават в земите на днешната Република Северна Македония. Събитието беше организирано от евродепутата Ивайло Вълчев от групата на Европейските консерватори и реформисти.
Евродепутатът от ЕНП Андрей Ковачев заяви, че след падането на Виктор Орбан в Унгария и Александър Вучич в Сърбия е време за раздвижване и в Република Северна Македония. Според него премиерът в Скопие Християн Мицкоски спъва собствената си държава по пътя на европейската интеграция. На представянето на книгата присъстваха български и чужди евродепутати, както и македонски българи. Сред тях и бившият секретар на закритото сдружение "Цар Борис Трети" Християн Пендиков, който беше нападнат и пребит, а нападателите му - освободени от съда в РСМ.
проф. Спас Ташев, автор на книгата “Спорът за македонските българи”:“Властта, самият режим, държавното устройство на Северна Македония е изградено чрез такава държавна доктрина, която е конструирана в Белград и Москва. Така че ако Скопие не се реформира, а започне своите преговори за еврочленство, на практика това няма да доведе до откъсването на руското влияние в Северна Македония, а Скопие ще бъде троянски кон на Москва в процеса на европейската интеграция. Т.е ще имаме взривяване на европейската крепост отвътре. Това е основното послание от миналото, което трябва да стигне до европейските депутати."