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Зеленски на преговорите в Абу Даби: Имаме нужда от мир и ресурси за възстановяване на Украйна след края на войната

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Украйна, Русия и Съединените щати отново на масата за преговори - в Абу Даби тече тристранна среща между делегации на трите държави, в опит да бъде постигнат напредък по пътя към край на войната. В Абу Даби са и представители на ЕС. С какви заявки започнаха преговорите и какви са очакванията - разказва Джанан Дурал.

Воля да проявят гъвкавост - с такава нагласа, според американски официални представители, украинската и руската делегации са седнали на масата за преговори. Днес и утре Абу Даби е домакин разговорите във формат Киев-Вашингтон-Москва - първи от февруари насам. От ЕС също имат свои пратеници - дипломати от Франция, Великобритания, Германия, Италия, както и представители на НАТО. И днес беше повторено, че без Европа, няма как да има траен мир в Украйна.



Главният преговарящ от украинска страна - Рустем Умеров съобщи, че е разговарял с европейските представители преди началото на тристранната среща. А в навечерието на преговорите, украинският лидер Володимир Зеленски очерта приоритетите на страната му:

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "По време на срещата в Абу Даби нашият екип ще направи стъпки към деескалация. Трябва да бъде постигнато и споразумение за тристранна лидерска среща, за да може да бъде сложен край на войната. Имаме нужда от мир и гаранции за сигурност. И от ресурси за възстановяване на Украйна след края на войната."

От руска страна в Абу Даби е съветникът на Владимир Путин - Владимир Медински. Съединените щати са представени от Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, който подчерта, че акцент в разговорите трябва да бъде какво следва след края на войната.

В началото на срещата Къшнър отправи призив за създаването на нова рамка за сигурност и сътрудничество между Украйна, Русия и Европа. Часове по-рано Тръмп беше отпимист за разговорите:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Виждаме много силни сигнали за край на войната. Русия и Украйна участват в разговорите, защото знаят, че искам да спрат да загиват хора. Средно на месец умират 25 хиляди души."

Сред основните разделителни линии остава бъдещето на Донецка област, както и гаранциите за сигурност, които Украйна настоява да получи от западните си партньори.

#Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #Русия #САЩ #Абу Даби #Украйна #преговори

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