Испания остана без Ламин Ямал и Микел Оярсабал за гостуването на Чехия

Националният отбор на Испания ще бъде без две от основните си фигури в нападение за предстоящото гостуване на Чехия в Лигата на нациите. Ламин Ямал и Микел Оярсабал няма да бъдат на разположение на селекционера Луис де ла Фуенте за двубоя в Прага в четвъртък.

19-годишният Ямал изпитва болки в коляното след победата на Барселона с 2:1 над Атлетико Мадрид. Крилото ще остане в каталунската столица през следващите няколко дни, за да се възстанови.

Оярсабал пък е възпрепятстван от заболяване и към момента се намира в Сан Себастиан.

Очакванията са двамата футболисти да бъдат на разположение за домакинството срещу Англия в неделя, което ще има решаващо значение за определянето на победителя в групата.

Проблемите в атакуващ план принудиха Луис де ла Фуенте да направи промяна в състава. Испанският селекционер изпрати допълнителна повиквателна на нападателя на Ливърпул Виктор Муньос, който има два гола и една асистенция в 12 мача от началото на сезона.

Междувременно първата тренировка на испанския национален отбор в базата „Лас Росас“ премина под знака на почит към футболиста на Тенерифе Хесус де Мигел, който според съобщената информация е загубил живота си след тежък сблъсък с вратар по време на среща от Сегунда дивисион срещу Андора.

Луис де ла Фуенте, вратарят Унай Симон и нападателят Феран Торес положиха букет цветя в центъра на тренировъчния терен. Те показаха и фланелка на испанския национален отбор с името на починалия футболист.

Преди началото на заниманието играчите на "Ла Роха“, треньорският щаб и присъстващите привърженици запазиха минута мълчание в памет на 30-годишния състезател. В края на церемонията присъстващите го почетоха и с аплодисменти.