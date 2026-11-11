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Франция загуби основен играч за битките с Италия и Турция

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Селекционерът на „петлите“ Зинедин Зидан засега няма да вика нов футболист.

Орелиен Чуамени
Снимка: БГНЕС
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Полузащитникът на Реал Мадрид Орелиен Чуамени няма да вземе участие в предстоящите мачове на Франция срещу Италия и Турция от Лигата на нациите. Причината е травма в областта на слабините, потвърдиха от френската футболна федерация.

26-годишният халф ще напусне лагера на националния отбор и ще се завърне в Мадрид, където ще продължи възстановяването си. Селекционерът на „петлите“ Зинедин Зидан засега няма да вика нов футболист на негово място.

Чуамени е поредният играч, който отпада от състава на Франция заради контузия. По-рано лагерът напуснаха защитникът Пиер Калюлю и нападателят Маркус Тюрам. Техните места бяха заети от Саел Кумбеди от Волфсбург и нападателя на Борнемут Ели Крупи.

Повиквателната на Кумбеди привлече внимание, тъй като защитникът се състезава във второто ниво на германския футбол.

Франция е лидер в група А/1 на Лигата на нациите с 10 точки от четири мача. На 12 ноември „петлите“ гостуват на Италия в Милано, а три дни по-късно приемат Турция.

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#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Орелиен Чуамени

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