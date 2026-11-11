БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Затвориха "Хемус" в двете посоки заради катастрофа
Чете се за: 00:15 мин.
Четирима души остават в тежко състояние след катастрофата...
Чете се за: 06:00 мин.
Обрат по делото „Бургазлиев“: Апелативният...
Чете се за: 01:15 мин.
Четирима от загиналите на АМ "Тракия" са от...
Чете се за: 00:40 мин.
Близките на загиналите на АМ „Тракия“ ще...
Чете се за: 02:05 мин.
Премиерът Радев: Всеки от нас можеше да бъде смачкан...
Чете се за: 01:27 мин.
Задържан е шофьорът на камиона, от който тръгва едната...
Чете се за: 01:15 мин.
Автомагистрала „Тракия“ е отворена за...
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Днес е обявен ден на траур заради трагедията на магистрала „Тракия" ***При тежката верижна катастрофа загинаха 11 души, а над 50 са ранените ***

Мбапе не тренира, под въпрос е за мача с Италия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Двубоят в Милано е утре вечер.

живо битката бронза франция англия втори гол мбапе върна петлите играта
Снимка: БТА
Слушай новината

Капитанът на националния отбор на Франция Килиан Мбапе не взе участие в тренировката на тима преди мача от Лигата на нациите срещу Италия, съобщава Le Parisien.

В сряда звездата на Реал Мадрид не излезе на терена по време на последното занимание на отбора в Клерфонтен преди полета им за Милано. Мбапе все още се възстановява и участието му в мача срещу Италия е под въпрос.

През септември французинът контузи лявото си коляно в мач от Лигата на нациите срещу Турция (1:0) и се оттегли преждевременно от националния отбор.

Франция, с 10 точки след четири мача, е на първо място в Група А-1 на Лигата на нациите. На 12 ноември „петлите“ ще играят срещу Италия в Милано и ще бъде домакин на Турция в Бордо на 15 ноември.

#УЕФА Лига на нациите 2026/27 # Килиан Мбапе

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Пострадали от катастрофите на "Тракия" са настанени за лечение в три областни болници
2
Пострадали от катастрофите на "Тракия" са настанени за...
Свeтият синод изрази съболезнования на семействата на загиналите в катастрофите и отправя молитва към Бог, за да им даде утеха и вяра
3
Свeтият синод изрази съболезнования на семействата на загиналите в...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Започна разчистването на АМ „Тракия“: Включиха се близо 100 специализирани автомобила и доброволци
5
Започна разчистването на АМ „Тракия“: Включиха се близо...
От първо лице за ужаса на „Тракия“: Свидетел на инцидента разказва за трагедията на магистралата
6
От първо лице за ужаса на „Тракия“: Свидетел на...

Най-четени

Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
1
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
2
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
3
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
4
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
5
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
6
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...

Още от: Европейски футбол

Лукаку пропуска мача с Турция, под въпрос е и за решителния сблъсък с Италия
Лукаку пропуска мача с Турция, под въпрос е и за решителния сблъсък с Италия
Франция загуби основен играч за битките с Италия и Турция Франция загуби основен играч за битките с Италия и Турция
Чете се за: 01:17 мин.
Ювентус планира мащабни промени при вратарите Ювентус планира мащабни промени при вратарите
Чете се за: 02:10 мин.
Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед
Чете се за: 03:52 мин.
Мачът България – Исландия в петък от Лигата на нациите ще започне с минута мълчание в памет на жертвите от катастрофите на АМ „Тракия“ Мачът България – Исландия в петък от Лигата на нациите ще започне с минута мълчание в памет на жертвите от катастрофите на АМ „Тракия“
Чете се за: 02:12 мин.
Не продължават дълго, но съществуват, част 1 Не продължават дълго, но съществуват, част 1
Чете се за: 21:40 мин.

Водещи новини

Затвориха "Хемус" в двете посоки заради катастрофа
Затвориха "Хемус" в двете посоки заради катастрофа
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Четирима души остават в тежко състояние след катастрофата на АМ "Тракия" Четирима души остават в тежко състояние след катастрофата на АМ "Тракия"
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Прокуратурата няма да повдига обвинение на румънския шофьор на тира след катастрофата на АМ „Тракия“ Прокуратурата няма да повдига обвинение на румънския шофьор на тира след катастрофата на АМ „Тракия“
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Проверяват състоянието на асфалта на АМ „Тракия“ след тежките катастрофи, прокуратурата изиска документи от АПИ Проверяват състоянието на асфалта на АМ „Тракия“ след тежките катастрофи, прокуратурата изиска документи от АПИ
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Състоянието на ранените: Около десет от пострадалите са в тежко...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Обрат по делото „Бургазлиев“: Апелативният съд в Бургас...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Над 300 евакуирани училища в Италия заради бомбени заплахи
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Близките на загиналите на АМ „Тракия“ ще получат...
Чете се за: 02:05 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ