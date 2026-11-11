Нов епизод от хибридните атаки в Европа, на прицел са над 6300 училища в Италия

Нов епизод от хибридните атаки в Европа - този път на прицел бяха училища в Италия. 6300 учебни заведения в страната бяха евакуирани заради бомбени заплахи, които в последствие се оказаха фалшиви. Сигнали за бомба е имало още в училища в Шотландия и Ирландия.

Децата в това училище в Рим са доволни - учебните часове са прекратени преждевременно. Но вътре в сградата екип полицаи и сапьори преглежда всеки сантиметър. Общо 6300 училища в цялата страна днес получават имейл, в който се твърди, че в сградата има бомба.

Кристиано Петинели, родител: „Първо прочетохме онлайн, видяхме, че няколко училища са евакуирани, нашето не беше сред тях. Но паниката се засили и ни се обадиха, че трябва да дойдем да приберем децата си.“

Заплахи получават още училища в Шотландия и Ирландия. Авторът на писмото се идентифицирал като „Михаил Андропов, лидер на Вилаета на Мисогинстан“ - същият, който разпрати бомбени заплахи до нюзруми в България, Великобритания и Ирландия миналия петък. Днес се твърдяло, че бомба има и в автомобила на премиера Джорджа Мелони. Самата Мелони определи заплахите като фалшиви, но подчерта, че властите са предприели всички необходими мерки.

Новите заплахи идват на фона на хибридните атаки срещу супермаркети, кръвни банки и летища в различни европейски държави.

Марио Гало, родител: „Смущаващо е - първо бяха самолетите, фризерите, а сега и училища. Изпращат ни послание, а ние трябва да разберем как да им отговорим.“ Даниела Далтамура, преподавател: „Трябва да приемем, че войната вече не се води само на фронта и това вероятно е новата нормалност. Ще се наложи да се подготвим - дори психически, че подобни атаки може да се повторят.“

Снимки: БТА

Европейски официални лица обвиниха Русия за серията кибератаки, които сеят смут в ежедневието на гражданите на страни, които подкрепят Украйна. Русия категорично отрича. Вчера френският външен министър обвини Иран за атаките срещу супермаркети в страната и привика иранския посланик. От Техеран нарекоха обвиненията „враждебни и безпочвени“.