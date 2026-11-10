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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

От първо лице за ужаса на „Тракия“: Свидетел на инцидента разказва за трагедията на магистралата

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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Чете се за: 03:12 мин.
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Свидетел на катастофата на АМ "Тракия" разказва пред камерата на БНТ какво е видял в първите минути след инцидента. Радостин минков и съпругата му са пътували от Бургас към София по работа. Отървават се невредими, но се натъкват на ужасяващи гледки.

Около 6 и 30 сутринта Радостин и съпругата му тръгват от Бургас към София. Половин час по-късно пътуването им се превръща в кошмар.

Радостин Минков, очевидец: "1 км след отбивката за Шумен и Ямбол започнах да виждам отстрани хора, които махаха с ръце или с жълти жилетки. Първият човек просто се почудих защо, какво прави на улицата, защо се е пресегнал през мантинелата, но вече като видях втори и трети човек, усетих, че нещо става и започнах да намалям рязко. Имаше много мъгла, имаше много малка видимост, но въпреки това аз не карах бавно, карах със 120 км/ч някъде....Слязох от колата тогава и започнахме да си нареждаме кола до кола - на трите платна, аварийното и двете. Наредихме за нула време. Може би 40, 50 коли."

Натъква се на сюреалистична гледка.

Радостин Минков, очевидец: "Грамада, приличаше на кулите близнаци от 2001 г., останките, които видях - огромни купчини метал, тирове, разбрах, че някаква цистерна се е обърнала."

Жена му слязла от автомобила и тръгнала да помага.

Радостин Минков, очевидец: "Отиде при хората, които лежат в дерето, и се оказа, че един от тях е със спукан череп, с липсваща част от черепа. Помогнала му е - държала е да спре кръвта, да му извадят краката, са били в канавката на много, от момчетата, мокри, те са замръзнали били, треперили са."

Радостин Минков, очевидец: "Съпругата ми дойде, целите ѝ ръце в кръв, дето е спирала там кръвотечението. ... имаше един човек, който не може, кракът му беше изкривен, те му помогнаха да мине над мантинелите за линейката."

Разказва, че на място се чували писъци, а всички чакали да пристигнат линейките. Направили и организация за по-лесното им преминаване.

Радостин Минков, очевидец: "И от двете платна имаше горящи коли, дойдоха много линейки, дойде хеликоптер, кръжа известно време над нас, но не можа да кацне."

Двамата прекарали час и половина на магистралата. Но заради стреса казват, че помнят едва 10 минути.

Вижте повече във видеото

#верижни катастрофи на магистрала "Тракия" #очевидец

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