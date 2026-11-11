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Затвориха "Хемус" в двете посоки заради две верижни катастрофи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Здравка Русева
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затвориха хемус посоки заради две верижни катастрофи
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Временно е ограничено движението в двете посоки при км 354 на АМ „Хемус“ поради катастрофи, съобщиха от АПИ.

Трафикът се осъществява по обходен маршрут: по път I-2 Шумен – п.в. „Каспичан“. Движението се регулира от пътна полиция.

Двете катастрофи са в посока Варна в участък от магистралата, където заради ремонт движението е в едната лента.

Първото произшествие е в района на 347-ия километър, където лек автомобил е навлязал в участък с въведена временна организация на движението. При намаляване на скоростта преди престрояване в активната лента водачът се ударил в поставения бализ /разделител на пътя/. Движещият се след него автомобил също намалил скоростта си, но последвал удар от движеща се зад него кола и се блъска отзад. При инцидента няма пострадали.

От началото на ремонта на 13-километровата отсечка на аутобана край Шумен и въвеждането на временна организация на движението в участъка станаха няколко тежки катастрофи с 4 жертви.

Втората катастрофа е между етапната връзка и пътен възел. Зад спрял камион се приближил лек автомобил, чийто водач намалил скоростта. В задната част на лекия автомобил се ударил друг тежкотоварен автомобил. Водачът на лекия автомобил и пътниците в него са добре. Единият от шофьорите на тежкотоварните автомобили е транспортиран до болница за медицински преглед. В района на второто произшествие е създадена организация за пренасочване на движението по път I-2.

Екипи на „Пътна полиция“ са на място и подпомагат трафика. Призовават се водачите да шофират с повишено внимание, да спазват временната организация на движението и да се движат със съобразена скорост.

#затвориха #в двете посоки #хемус #АМ "Хемус" #катастрофа

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