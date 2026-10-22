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Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев: Разследват се обществени поръчки за близо 7 млн. евро

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Снимка: БТА
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"На този етап разследването по делото има за предмет именно няколко обществени поръчки на стойност няколко милиона евро, близо 7. Това разследване е в началния си етап и по обясними причини засега то обхваща като обхват едва няколко обществени поръчки" – това каза в ефира на "По света и у нас" окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

"Уверявам ви, че прокуратурата ще извърши пълно, всестранно и обективно разследване и при наличие на доказателства за извършване на престъпна деятелност и от други лица, няма да се поколебае, разбира се, да повдигне и предяви и на тях обвинения", каза Чинев.

Той обясни, че разследването ще обхване всички факти и обстоятелства относими към престъпната деятелност.

Георги Чинев беше категоричен, че прокуратурата ще подходи максимално обективно и професионално.

Вижте целия разговор във видеото

#акция ДАНС #окръжен прокурор #Бургас #Сунгурларе #акция на ГДБОП #Георги Чинев #общини

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